ทีทีบีเปิดประกันชีวิตะสมทรัพย์-เจาะกลุ่มวัยทำงาน-ชูต่อยอดเงิน-ลดหย่อนภาษี

ทีทีบี ชูโซลูชันวางแผนภาษีและการลงทุนรูปแบบใหม่ “ประกันชีวิต ทีทีบี ยูเอส มัลติ-แอสเซต อินเด็กซ์ พรินซิเพิล โพรเทค 15/5” นวัตกรรมประกันสะสมทรัพย์เพื่อวัยทำงานที่สามารถสร้างโอกาสในการเติบโตเงินออมและวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 50,000 บาท
นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร และความมั่งคั่งทางการเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)(ทีทีบี) เปิดเผยว่า ทีทีบีร่วมกับ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย พัฒนาโซลูชันวางแผนต่อยอดเงินให้เติบโต พร้อมคุ้มครองเงินต้น ด้วยผลิตภัณฑ์ “ประกันชีวิต ทีทีบี ยูเอส มัลติ-แอสเซต อินเด็กซ์ พรินซิเพิล โพรเทค 15/5” ซึ่งเป็นนวัตกรรมในรูปแบบประกันชีวิตที่เชื่อมต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ผ่านดัชนีอ้างอิง เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์ทั่วไป โดยหัวใจสำคัญ คือการนำเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และคาดการณ์เศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำกว่า 90% สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ทันท่วงที คว้าโอกาสทำกำไรทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง พร้อมปกป้องเงินต้น 100% โดยมีจุดเด่น ได้แก่
-นำเงินไปลงทุนในตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีความแข็งแกร่งสูง โดยพอร์ตการลงทุนเป็นแบบ Multi-Asset ที่กระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปใน 6 กลุ่มสินทรัพย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและบริหารความเสี่ยงได้ดี
-จับเทรนด์อย่างชาญฉลาด ปรับพอร์ตทันทุกสภาวะตลาด ด้วยนวัตกรรมที่ใช้ AI คาดการณ์เศรษฐกิจล่วงหน้าได้แม่นยำ จากข้อมูลทางเลือกที่หลากหลาย และ real-time สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ทันท่วงที
-มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนใน 4 รูปแบบที่จะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติให้เหมาะสมกับทุกสภาวะเศรษฐกิจได้รวดเร็ว
-โอกาสในการรับผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง Citi QuantCube Multi-Asset สูงถึง 260% และการันตีคุ้มครองเบี้ยฯ ที่ชำระมาแล้ว 100%
-สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)
-เปิดโอกาสให้วัยทำงานทั่วไปเข้าถึงโซลูชันทางการเงินในรูปแบบเดียวกับลูกค้า High Net Worth
-ต่างจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผลตอบแทนไม่เสียภาษี
-ได้รับความคุ้มครองชีวิตยาวถึง 15 ปี
นายชวมนต์ วินิจตรงจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีทีบี กล่าวเสริมถึงผลตอบแทนและความเชื่อมั่นของลูกค้าว่า จุดเด่นที่สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์นี้ คือ ตัวคูณผลตอบแทนจากดัชนีที่สูงถึง 260% ซึ่งช่วยให้เงินสะสมของลูกค้ามีโอกาสเติบโตได้มากกว่าการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ทั่วไป และด้วยกลยุทธ์การลงทุนทำให้คว้าโอกาสในการทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง ในขณะที่ยังคงความอุ่นใจด้วยการคุ้มครองเบี้ยฯ ที่ชำระมาแล้วหรือเงินต้น 100% ตอบโจทย์กลุ่มวัยทำงานที่ต้องการต่อยอดเงินให้เติบโต แต่กังวลเรื่องการสูญเสียเงินต้น และต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาทไปพร้อมกัน ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะกับกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการวางแผนเก็บเงิน ลดหย่อนภาษี และมองหาผลตอบแทนที่สูงกว่า ในขณะที่เงินต้นยังคงอยู่ครบแม้ตลาดผันผวน ทำให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนทำงานที่ต้องการมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้
"ทีทีบียังมีสิทธิพิเศษมากมายสำหรับผู้ตัดสินใจซื้อ “ทีทีบี ยูเอส มัลติ-แอสเซต อินเด็กซ์ พรินซิเพิล โพรเทค 15/5” ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569 พิเศษรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากสูงสุด 5% และสามารถเลือกแบ่งเบาภาระวัยทำงาน โดยสามารถเลือกผ่อน 0% นาน 6 เดือน เมื่อชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต ทีทีบี และรับคะแนน wow เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายจาก ttb privilege"