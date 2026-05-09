วุฒิสภาสหรัฐฯ ซักฟอก ‘ซักเคอร์เบิร์ก’ ปม Stablecoin บน Meta หวั่นวิกฤตศรัทธาซ้ำรอย Libra

เอลิซาเบธ วอร์เรน ส.ว.แมสซาชูเซตส์ เปิดศึกจี้มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอ Meta ชี้แจงแผนเชื่อม Stablecoin เข้าสู่แพลตฟอร์มภายใน 20 พ.ค. นี้ หลังบริษัททดลองจ่ายค่าตอบแทนครีเอเตอร์ด้วย USDC ในฟิลิปปินส์และโคลอมเบีย สะท้อนความกังวลเชิงโครงสร้าง ก่อนสภาคองเกรสผลักดันกฎหมาย CLARITY Act จัดระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัล
มหากาพย์ความพยายามรุกตลาดการเงินของ Meta กำลังเผชิญแรงเสียดทานหนักอีกครั้ง เมื่อ เอลิซาเบธ วอร์เรน วุฒิสมาชิกอาวุโสจากรัฐแมสซาชูเซตส์ เดินหน้าตรวจเข้ม "มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก" ซีอีโอของบริษัทอย่างร้อนแรงในประเด็นสำคัญคือแผนการเชื่อมต่อ Stablecoin เข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ ที่แม้จะเริ่มต้นเพียงการทดลองวงเล็ก แต่กลับก่อให้เกิดคำถามเชิงนโยบายและความน่าเชื่อถือของ Meta ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน
ในถ้อยแถลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา วอร์เรนระบุว่า “การขาดความโปร่งใส” ของ Meta เกี่ยวกับโครงการ Stablecoin นั้น “น่ากังวลอย่างยิ่ง” เมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ที่บริษัทเคยล้มเหลวในการเปิดตัว Libra สกุลเงินดิจิทัลระดับโลกเมื่อปี 2562 ก่อนรีแบรนด์เป็น Diem และต้องยุติโครงการไปในที่สุด ซึ่งประวัติศาสตร์อาจตซ้ำรอยอดีตอีกครั้ง หลังจากที่ Meta เปิดให้ครีเอเตอร์บางส่วนในฟิลิปปินส์และโคลอมเบียรับผลตอบแทนเป็นเหรียญ USDC (USDC) เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นก้าวแรกของการทดลอง “ขนาดเล็กและเจาะจง” ตามนิยามของบริษัท
วุฒิสมาชิกผู้ทรงอิทธิพลรายนี้กำลังใช้ตำแหน่งสมาชิกอาวุโสในคณะกรรมาธิการกิจการธนาคารของวุฒิสภา (Senate Banking Committee) ส่งสัญญาณแรงถึงฝั่งบริหารของ Meta ว่า สภาคองเกรสจำเป็นต้องรู้รายละเอียดอย่างครบถ้วน เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเร่งผลักดันกฎหมายตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อผู้ออก Stablecoin ทุกราย “เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ Meta ต้องโปร่งใสต่อสภาคองเกรสและสาธารณชนเกี่ยวกับแผนการที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoin” วอร์เรนย้ำ พร้อมตอกตะปูด้วยถ้อยคำเฉียบคมว่า “นอกเหนือจากความล้มเหลวของความพยายามครั้งก่อนในการออกสกุลเงินเอกชนระดับโลก บริษัทแห่งนี้ยังประสบปัญหาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ให้ปลอดภัย เพราะผลิตภัณฑ์ใหม่ใด ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและบริการทางการเงิน ควรถูกมองด้วยความคลางแคลงใจ”
ความกังวลของวอร์เรนไม่ใช่เพียงแค่ปฏิกิริยาต่อดีตที่ผิดพลาด แต่เป็นการวางหมากเชิงสถาบันท่ามกลางสมรภูมิกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยืดเยื้อ ขณะนี้คณะกรรมาธิการฯ กำลังพิจารณาร่างกฎหมาย CLARITY Act ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐฯ อย่างครอบคลุม หากแต่ถูกล็อกไว้ในชั้นกระบวนการมาหลายเดือน สิ่งที่วอร์เรนต้องการคือการเปิดเผยรายละเอียดการทดลอง Stablecoin บน Meta ภายในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ไม่ว่าจะเป็นกำหนดการเปิดตัวเต็มรูปแบบ สกุลเงิน Stablecoin ของบุคคลที่สามที่อาจเกี่ยวข้อง และมาตรการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่ Meta จะใช้
ขณะที่สงครามตัวอักษรกำลังดำเนินไป กระแสการประนีประนอมเรื่อง “ผลตอบแทนจาก Stablecoin” ก็ปรากฏขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติในวุฒิสภาประกาศข้อตกลงระหว่างตัวแทนอุตสาหกรรมคริปโตและภาคธนาคาร ซึ่งอาจปลดล็อกให้ร่างกฎหมาย CLARITY Act ขยับเข้าสู่ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (markup) ในคณะกรรมาธิการกิจการธนาคาร และปูทางสู่การลงมติของวุฒิสภาเต็มคณะในที่สุด
อย่างไรก็ดี แม้ข้อตกลงดังกล่าวจะสะท้อนความคืบหน้าที่จับต้องได้ แต่กลุ่มผู้สนับสนุนคริปโตจำนวนมากก็ตั้งข้อสังเกตอย่างระมัดระวัง โดยชี้ว่ายังมีปมร้อนอื่น ๆ ในร่างกฎหมายที่ยังไม่ได้ข้อยุติ โดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
การเดินเกมของวอร์เรนจึงเปรียบเสมือนการกดดันสองทาง ทั้งให้ Meta ต้องแสดงความรับผิดชอบก่อนจะรุกคืบสู่การเงินดิจิทัลเต็มตัว และเพื่อบีบให้ฝ่ายนิติบัญญัติตระหนักถึงความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจมากับแพลตฟอร์มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยฝันจะสร้างสกุลเงินของตนเองขึ้นมาแทนที่เงินตราของรัฐ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการซักถามซีอีโอเท่านั้น แต่คือการวัดใจระหว่างอำนาจรัฐกับทุนเทคโนโลยี ในจังหวะที่โลกกำลังก้าวข้ามเส้นบาง ๆ ระหว่างนวัตกรรมการเงินและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม