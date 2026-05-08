หุ้นปิดลบ 7.17 จุดตามภูมิภาคกังวล ตอ.กลางตึงเครียด แรงขายทำกำไร DELTA กดดัน จับตาทรัมป์พบสี

ตลาดหุ้นไทย ปิดวันนี้ที่ 1,500.36 จุด ลดลง 7.17 จุด (-0.48%) มูลค่าซื้อขาย 64,393.81 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีอ่อนตัวลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,498.13 จุด และจุดสูงสุด 1,512.66 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 221 หลักทรัพย์ ลดลง 242 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 197 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีย่อตัวลงตามตลาดหุ้นภูมิภาค จากความกังวลประเด็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอน หลังเช้านี้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีกันอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ตลาดมีความหวังเนื่องจากสหรัฐฯ มีท่าทีผ่อนคลาย เมื่อเกิดการปะทะทำให้ตลาดกลับมาแพนิค กังวลความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพ
ตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อนดัชนีประกอบกับปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้มีจังหวะย่อตัว ขณะเดียวกันตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากการปรับตัวลงของ DELTA ซึ่งก่อนหน้านี้เร่งตัวขึ้นทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมา
แนวโน้มสัปดาห์หน้าตลาดให้น้ำหนักไปที่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ณ กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 14-15 พ.ค. นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าการพูดคุยเกี่ยวกับ AI เทคโนโลยี อาจรวมถึงการหารือเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางด้วย ขณะที่ปัจจัยในประเทศติดตามการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง Bloomberg Consensus คาดงบไตรมาส 1/69 Bottom ไปแล้วและไตรมาส 2/69 เห็นสัญญาณฟื้นตัว แม้จะมีประเด็นสงครามที่กดดันระยะสั้น แต่ราคาน้ำมันที่เร่งตัวขึ้นหนุนกำไรกลุ่มพลังงาน ทำให้ภาพรวมกำไรไตรมาส 2/69 ออกมาดี
โดยให้กรอบแนวรับ 1,490 และ 1,480 จุด แนวต้าน 1,510 จุด แนวต้านถัดไป 1,527 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE (XD) มูลค่าการซื้อขาย 5,554.71 ล้านบาท ปิดที่ 14.40 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,564.53 ล้านบาท ปิดที่ 311.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 4,428.97 ล้านบาท ปิดที่ 350.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,161.77 ล้านบาท ปิดที่ 36.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,851.76 ล้านบาท ปิดที่ 60.00 บาท ลดลง 1.75 บาท