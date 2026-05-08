KCC ผนึก BAM ร่วมงาน   Money EXPO BANGKOK 2026

ทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ที่3 จากฝั่งซ้าย ), โคบี้ บุญบรรเจิดศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (ที่2 จากฝั่งซ้าย) , วรุตม์ หอสุวรรณ์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารสินทรัพย์ (ที่1 จากฝั่งซ้าย ) และรัฐญาโฆษณานันท์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารสินทรัพย์) (ที่4 จากฝั่งซ้าย) บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)(KCC) ร่วมออกบูธในงาน Money EXPO BANGKOK 2026 ที่จัดขึ้นวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 – 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
การร่วมออกบูธครั้งนี้ KCC ไปในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ที่เป็นสปอนเซอร์หลักของบริษัทบริหารสินทรัพย์ในการผนึกกำลังร่วมกันออกบูธ ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลแก้หนี้ แห่งแรกในประเทศไทย”
โดยภายในบูธ KCC จะมีบริการที่ปรึกษามืออาชีพและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้ คอยรับให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งนำทรัพย์รอการขายหรือ NPA ที่คัดคุณภาพชั้นเยี่ยม ในหลากหลายทำเลศักยภาพ มาเสนอขายในราคาพิเศษให้แก่ผู้ร่วมงานที่มองหาที่อยู่อาศัย และการลงทุนในราคาที่คุ้มค่า
การร่วมงานครั้งนี้ KCC จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์บทบาทของบริษัทในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์ ที่พร้อมเติบโตไปพร้อมกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญของบริษัท