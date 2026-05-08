KCC ผนึก BAM ร่วมงาน   Money EXPO BANGKOK 2026

ทวี กุลเลิศประเสริฐ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ที่3 จากฝั่งซ้าย ), โคบี้ บุญบรรเจิดศรี    ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (ที่2 จากฝั่งซ้าย) , วรุตม์ หอสุวรรณ์  ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารสินทรัพย์ (ที่1 จากฝั่งซ้าย  ) และรัฐญาโฆษณานันท์  ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารสินทรัพย์) (ที่4 จากฝั่งซ้าย) บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)(KCC) ร่วมออกบูธในงาน   Money EXPO BANGKOK 2026  ที่จัดขึ้นวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 – 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

การร่วมออกบูธครั้งนี้ KCC ไปในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  ที่เป็นสปอนเซอร์หลักของบริษัทบริหารสินทรัพย์ในการผนึกกำลังร่วมกันออกบูธ   ภายใต้แนวคิด  “โรงพยาบาลแก้หนี้ แห่งแรกในประเทศไทย”  
 

โดยภายในบูธ KCC จะมีบริการที่ปรึกษามืออาชีพและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้ คอยรับให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งนำทรัพย์รอการขายหรือ  NPA  ที่คัดคุณภาพชั้นเยี่ยม    ในหลากหลายทำเลศักยภาพ มาเสนอขายในราคาพิเศษให้แก่ผู้ร่วมงานที่มองหาที่อยู่อาศัย และการลงทุนในราคาที่คุ้มค่า

 การร่วมงานครั้งนี้ KCC จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์บทบาทของบริษัทในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์ ที่พร้อมเติบโตไปพร้อมกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญของบริษัท