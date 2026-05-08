ใครผ่อนบ้านครบ 3 ปี มารีได้เลยที่ออมสิน สินเชื่อเคหะ Refinance ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก เริ่มต้น 0.99% ต่อปี ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ค. 69 นี้

ภาระหนี้บ้านลดลง ผ่อนเบ๊าเบา ความสุขในบ้านก็เพิ่มขึ้น รีให้ภาระเบาลง ด้วย สินเชื่อเคหะ Refinance ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 16 เม.ย. 69 – 15 ก.ค. 69 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 15 ส.ค. 69
- ดอกเบี้ยคงที่ 1 ปีแรก เริ่มต้น 0.99% ต่อปี
- ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.75% ต่อปี
- สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ สูงสุด 5,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
- สนับสนุนค่าจดจำนอง สูงสุด 200,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
หมายเหตุ
- ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.045% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
- เงินงวดผ่อนชำระแบบผ่อนต่ำ ปีที่ 1 ล้านละ 3,000 บาท/เดือน ปีที่ 2 ล้านละ 4,000 บาท/เดือน ปีที่ 3 ล้านละ 5,000 บาท/เดือน หลังจากนั้น 7,300 บาท/เดือน ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 525,656.51 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี อัตราดอกเบี้ยกรณีไม่สนับสนุนค่าจดจำนอง และทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ รายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 0.990% - 5.795% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.332% - 4.893% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
- รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
- เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด