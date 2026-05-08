EnCo จับมือ i-Store เปิดสาขาเอนเทอร์ – ดอนเมือง

เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ร่วมมือ " สตอเรจ เอเชีย " ชูโมเดล Storage Management สาขาแรก เปิดตัว “i-Store เอนเทอร์ – ดอนเมือง” สร้างปรากฏการณ์ใหม่ Store–Work–Life เปลี่ยนพื้นที่เก็บของสู่การใช้ชีวิตและธุรกิจ บนทำเลศักยภาพใกล้สนามบินดอนเมือง รองรับการขยายตัว E-commerce กลุ่มคนเมืองยุคใหม่ นักท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง Ecosystem แข็งแกร่ง รองรับการเติบโตระยะยาว
นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) เปิดเผยว่า EnCo ได้ร่วมมือ บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (i-Store) ชูโมเดล Storage Management สาขาแรก เปิดตัว “i-Store เอนเทอร์ – ดอนเมือง” สร้างปรากฏการณ์ใหม่ Store–Work–Life เปลี่ยนพื้นที่เก็บของสู่การใช้ชีวิตและธุรกิจ บนทำเลศักยภาพใกล้สนามบินดอนเมือง รองรับการขยายตัว E-commerce กลุ่มคนเมืองยุคใหม่ นักท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง Ecosystem แข็งแกร่ง รองรับการเติบโตระยะยาว
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสององค์กร ที่มองเห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ Self Storage ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของแพลตฟอร์ม E-commerce และพฤติกรรมของผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการพื้นที่เก็บสินค้าหลากหลาย ตลอดจนไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือสำนักงานขนาดเล็กที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด โดย EnCo มองเห็นโอกาสในการต่อยอดศักยภาพของโครงการ เอนเทอร์ – ดอนเมือง ให้กลายเป็นมากกว่าพื้นที่สำนักงาน แต่เป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจร
ทั้งนี้ ด้วยทำเลศักยภาพบนถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ศูนย์ราชการ และย่านธุรกิจสำคัญ ทำให้ i-Store สาขาเอนเทอร์ – ดอนเมือง สามารถรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการได้อย่างหลากหลาย ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บของใช้ส่วนตัว กลุ่มนักเดินทางที่มองหาพื้นที่ฝากสัมภาระระยะสั้น ไปจนถึงกลุ่มองค์กรและผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการพื้นที่สำหรับจัดเก็บสต็อกสินค้า เอกสารสำคัญ หรืออุปกรณ์ทางธุรกิจ โดยมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยสูงด้วยระบบกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง และความยืดหยุ่นของสัญญาเช่าที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์สู่แนวคิด Mixed-use Synergy ผสานพื้นที่สำนักงาน Co-working Space และบริการ Self Storage เข้าไว้ใน Ecosystem เดียว เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ สร้าง Traffic ใหม่ และต่อยอดจากการเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่ สู่การเป็น Business & Lifestyle Solution Provider ที่สามารถตอบโจทย์ผู้เช่าและชุมชนโดยรอบได้ครอบคลุมมากขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เช่าและชุมชนรอบข้าง พร้อมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
นายภักดี อนิวรรตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (i-Store) กล่าวว่า i-Store สาขาเอนเทอร์ – ดอนเมือง คือการเปลี่ยนภาพของ Storage จากพื้นที่เก็บของ ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ผ่านแนวคิด Store–Work–Life ที่เชื่อมโยงการจัดเก็บเข้ากับการทำงานและไลฟ์สไตล์ใน Ecosystem เดียวกัน ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานและใกล้สนามบิน สามารถตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจ นักเดินทาง และคนเมืองได้อย่างแท้จริง การออกแบบไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่เก็บของ แต่คือการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ผสานพื้นที่ การใช้ชีวิต และความสะดวกเข้าไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร
ทั้งนี้ กรุงเทพฯ ตอนเหนือถือเป็น White Space Market ที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัย ระบบคมนาคม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีผู้ให้บริการ Self Storage ไม่มากนัก การเข้ามาพัฒนาตลาดในช่วงต้นจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างฐานลูกค้าใหม่และผลักดันการเติบโตระยะยาวของธุรกิจ ขณะเดียวกันการขยายธุรกิจผ่านโมเดล Storage Management ร่วมกับ EnCo ยังสะท้อนแนวทาง Asset-light expansion ที่ช่วยให้ i-Store สามารถเติบโตได้รวดเร็ว ใช้เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายเครือข่ายสาขาได้อย่างต่อเนื่อง
การเปิดตัว i-Store สาขาเอนเทอร์ – ดอนเมือง คือการร่วมกันสร้างต้นแบบของพื้นที่ใช้ชีวิตและทำงานแห่งอนาคต ที่ตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจและคนเมืองยุคใหม่ พร้อมตอกย้ำบทบาทของ EnCo และ i-Store ในฐานะผู้พัฒนาโซลูชันที่มุ่งสร้างคุณค่าใหม่ให้กับพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานในระยะยาว