ผู้บริหารกลุ่มดุสิตธานี คว้ารางวัล Thailand Meetings Leadership Award

นางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุข รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายความสัมพันธ์ภาครัฐและธุรกิจ กลุ่มดุสิตธานี และนายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (Thailand Incentive and Convention Association - TICA) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Thailand Meetings Leadership Award ในงานประกาศรางวัล Thailand MICE Legacy Awards 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB
รางวัลดังกล่าวมอบในงาน MICE Day 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกย่องบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสู่การเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ นางสาวประชุมได้รับการยกย่องจากการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ โดยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรม ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีสากล และผลักดันการพัฒนา TICA ที่มีส่วนร่วมมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในวาระปี 2568–2569 และด้วยประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมการบริการระดับนานาชาติ ทำให้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของตลาดไมซ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขับเคลื่อน TICA ให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรวิชาชีพชั้นนำในระบบนิเวศอุตสาหกรรมงานธุรกิจของประเทศ
นางสาวประชุมเปิดเผยว่า รางวัลนี้มีความหมายอย่างยิ่ง เพราะสะท้อนถึงความร่วมมือของผู้คนจำนวนมากที่ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรที่มีความมุ่งมั่น ทั้งในภาคการโรงแรม การท่องเที่ยว ภาครัฐ และอุตสาหกรรมงานธุรกิจ ซึ่งล้วนมีเป้าหมายเดียวกันในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลก โดยความมุ่งมั่นนี้ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และค่านิยมของกลุ่มดุสิตธานีอย่างชัดเจน
รางวัลดังกล่าวยังสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของกลุ่มดุสิตธานี ในฐานะองค์กรที่พร้อมให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการ ที่พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์ของประเทศไทย ผ่านความร่วมมือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมในระยะยาว
ด้านนายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ของประเทศไทยเติบโตได้จากความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขณะที่กลุ่มดุสิตธานีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ผ่านบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่ได้ก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในระยะยาว โดยกลุ่มดุสิตธานีพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของไทย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับรางวัล Thailand MICE Legacy Awards จัดตั้งขึ้นโดย TCEB เพื่อยกย่องผู้นำ ผู้บุกเบิก และบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมที่ได้อุทิศตนและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยตลอดหลายทศวรรษ ครอบคลุมทั้งการประชุม นิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการประชุมวิชาการ ตลอดจนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน