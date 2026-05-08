หุ้นปิดเช้าลบ 1.01 จุดทรงตัวมีแรงขายทำกำไรหลังสงคราม ตอ.กลางปะทุอีก สลับแรงซื้อเก็งงบ Q1/69

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,506.52 จุด ลดลง 1.01 จุด (-0.07%) มูลค่าซื้อขายราว 38,756 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งในกรอบแคบทั้งแดนบวกและแดนลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,512.66 จุด และจุดต่ำสุด 1,500.38 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบๆ แทบทรงตัว โดยมีการเล่นเก็งกำไรกลุ่มบริษัทที่มีผลประกอบการไตรมาส 1/69 ดีกว่าคาด ได้แก่ กลุ่มสื่อสาร TRUE, ADVANC .THCOM รวมถึง TIDLOR ขณะที่สถานการณ์ตะวันออกลางมีการปะทะรอบใหม่ โดยสหรัฐฯ และอิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้กันในช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ราคาน้ำมันกลับมาพุ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อหุ้นที่มีต้นทุนน้ำมันสูง เช้านี้จึงมีทั้งแรงซื้อและแรงขายส่งผลให้ตลาดทรงตัว
แนวโน้มในช่วงบ่ายคาดว่าน่าจะยังทรงตัวต่อเนื่องจากช่วงเช้า หรืออาจย่อลง คาดน่าจะมีแรงขายออกมาก่อนเพราะยังอยู่ในช่วงการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ซึ่งอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐฯ เพื่อยุติสงคราม โดยให้แนวรับ 1,495-1,500 จุด แนวต้าน 1,510 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 4,120.32 ล้านบาท ปิดที่ 14.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,221.47 ล้านบาท ปิดที่ 351.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,689.13 ล้านบาท ปิดที่ 313.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,613.51 ล้านบาท ปิดที่ 60.75 บาท ลดลง 1.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,744.24 ล้านบาท ปิดที่ 149.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท