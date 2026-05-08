PLUS ยกระดับสู่ Green Logistics ใช้ EV Forklift ลดคาร์บอ

โรแยล พลัส เดินหน้ายกระดับระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้า ร่วมกับ K.Worth & Success นำ EV Forklift จำนวน 25 คัน เข้ามาเสริมศักยภาพการขนย้ายสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ Green Logistics มุ่งสู่มาตรฐานใหม่ของระบบโลจิสติกส์แห่งอนาคต
นายกิตติ วชิรจิรากร รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว โดยการนำ EV Forklift มาใช้งานภายในองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายสินค้า เสริมความคล่องตัวในการบริหารจัดการคลังสินค้า ตลอดจนช่วยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
“PLUS มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงระบบโลจิสติกส์ เพื่อสร้าง Green Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว” นายกิตติกล่าว
ด้านคุณสุภัชชา วิรบุญชัย บริษัท เค.เวิธ แอนด์ ซัคเซส จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความพร้อมในการสนับสนุนโซลูชันรถยกไฟฟ้าแบบครบวงจร ทั้งด้านเทคโนโลยี การบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดและต่อเนื่อง พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การใช้พลังงานสะอาด และยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
การนำ EV Forklift มาใช้งาน ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการและลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว แต่ยังช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business) ของ PLUS ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ โครงการ EV Forklift ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ PLUS ในการยกระดับองค์กรสู่ Green Logistics อย่างเต็มรูปแบบ โดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต