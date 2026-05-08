QTCไตรมาสแรกอวดรายได้โต 65%

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ เผยผลงานไตรมาสแรกรายได้โต 454 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65% แย้มข่าวดีคว้างานประมูลการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ล็อตใหญ่เป็นงานหม้อแปลงไฟฟ้า Super Low Loss Transformer ที่ QTC ผลิตได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย มูลค่ารวมกว่า 700 ล้านบาท และงานภาคเอกชน อีก 200 ล้านบาท หนุน Backlog พุ่งแตะ 1,700 ล้านบาท เตรียมส่งมอบทั้งหมดภายในปีนี้
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า แบบ Made to Order พร้อมให้บริการงานซ่อมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เปิดเผยว่า ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจโลกและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงต้นปี 2569 แต่ QTC ยังคงรักษาระดับการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งโดยมีรายได้รวม 454 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65% จากปีก่อน แบ่งเป็นการรับรู้รายได้จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า 260 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจโซลาร์ 154 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 9.64 ล้านบาท จากแรงกดดันด้านต้นทุนและห่วงโซ่อุปทาน แต่ด้วยการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้
“บริษัทฯ ยอมรับว่าไตรมาสแรกได้รับแรงกดดันจากต้นทุนพลังงาน ราคาน้ำมันผันผวน ภาวะขาดแคลน และปัญหาการขนส่ง ส่งผลให้ยอดขายต่างประเทศชะลอตัว ขณะที่ราคาทองแดง วัตถุดิบสำคัญ และความผันผวนของค่าเงินบาทยังคงกดดันต้นทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจะทำให้สามารถทยอยส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วน และกลับมาสร้างผลกำไร แนวโน้มในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารจัดการเพื่อผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ด้วยดี”