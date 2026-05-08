ธปท. สั่งทุกสถาบันการเงิน เร่งปล่อยสินเชื่อ-เติมสภาพคล่อง ต่อลมหายใจลูกหนี้ฝ่าวิกฤตพลังงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง ขอความร่วมมือให้สนับสนุนสินเชื่อใหม่ผ่านกลไก และมาตรการของภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาพลังงาน จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ด้วยการเติมเงินใหม่ และการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความจำเป็นของลูกหนี้
ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ยังมีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวน ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น กำลังซื้อของประชาชนได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มรายได้ที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ขณะที่สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว การปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้บางกลุ่ม จึงเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ที่ผ่านมา รัฐบาลและ ธปท. ได้ออกมาตรการที่สามารถช่วยลดทอนภาระและความเสี่ยง ทั้งต่อลูกหนี้ และเจ้าหนี้ โดยมุ่งหวังให้สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นำมาใช้อย่างผสมผสาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ
1. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ของธนาคารออมสิน เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในการส่งผ่านต้นทุนทางการเงินที่ลดลงนั้น ไปยังลูกหนี้เพื่อผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยได้
2. โครงการ SMEs Credit Boost ที่เป็นกลไกลดความเสี่ยงด้านเครดิตให้กับสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อใหม่แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อยกระดับศักยภาพของธุรกิจ เช่น การลงทุนเพื่อปรับตัวในการลดต้นทุนด้านพลังงาน (energy transition) หรือการสนับสนุนการเสริมสภาพคล่องที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ในช่วงที่ต้นทุนพลังงานอยู่ในระดับสูง
3. กรอบหลักการ "มีทรัพย์เพิ่ม เติมสภาพคล่อง (SMEs Secure+)" ให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พิจารณามูลค่าหลักประกันได้ยืดหยุ่นขึ้น โดยนำมาพิจารณาควบคู่กับกระแสเงินสดของลูกหนี้ได้เป็นการเฉพาะชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ SMEs ที่มีหลักประกันเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
ในการนี้ ธปท. จึงขอความร่วมมือให้สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เร่งใช้ประโยชน์จากกลไกและมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อที่ครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน ด้านเครดิต และด้านกฎเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ และประชาชนที่มีความจำเป็นต้องได้รับสภาพคล่อง หรือเงินทุนในการปรับตัวภายใต้วิกฤตราคาพลังงานที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ หากสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม แต่ยังมีข้อจำกัดหรืออุปสรรคด้านกฎเกณฑ์ หรือการดำเนินการ สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สามารถหารือกับ ธปท. เพิ่มเติมเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ ภายใต้กรอบการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน และการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เหมาะสมต่อไป