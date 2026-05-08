SAFE ไตรมาสแรกกำไรเพิ่มขึ้น13%

เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป โชว์ผลงานไตรมาสแรกกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% มีรายได้จากการขายและให้บริการ 174.1 ล้านบาท จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟากบิ๊กบอสระบุแนวโน้มธุรกิจคลินิกเพื่อการมีบุตร เริ่มมีสัญญาณของการเติบโต จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง PGTSeq-A ดึงดูดลูกค้า เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี 69 เติบโต 10%
นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SAFE) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) มีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือ 13% เทียบกับไตรมาส 4/2568 และมีรายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่ 174.1 ล้านบาท
ปัจจัยที่ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการต้นทุนควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อัตรากำไร (Margin) เติบโตดีขึ้น รวมทั้งการนำเทคโนโลยี PGTSeqA ของ JUNO Genetic จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนเป็นที่แรกในประเทศไทย และ Exclusive เฉพาะบริษัทเท่านั้น โดยเป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงกว่า PGT-A แบบเดิม ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ พร้อมลดอัตราการแท้ง สะท้อนประสิทธิภาพในการคัดเลือกตัวอ่อนที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
สำหรับแผนการขยายธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นโมเดลการสร้างพันธมิตร (Partner) กับโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลภาครัฐ ในจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีฐานคนไข้สูตินรีเวชอยู่แล้ว แต่ยังขาดความพร้อมด้านการทำเด็กหลอดแก้ว โดยจะเข้าไปเพิ่มเติมเต็มศักยภาพการให้บริการ รวมถึงเตรียมเปิดห้องปฏิบัติการตรวจพันธุกรรมแห่งใหม่ๆ ให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่บริษัทฯ ยังออกแคมเปญจัดโปรโมชันอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่รักที่ต้องการวางแผนมีบุตรในอนาคต พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จให้ได้มากที่สุด และในปี 2569 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% เทียบปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมรักษาผู้มีบุตรยาก (IVF) ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก และกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางก็มีแนวโน้มมาใช้บริการในไทยมากขึ้น จากสถานการณ์ความไม่สงบของตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ รวมทั้งมีความมั่นใจในคุณภาพและการให้บริการในระดับพรีเมียม ที่ตอบโจทย์ความต้องการมาตรฐานการรักษาขั้นสูงสุด