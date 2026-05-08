TEGH เปิดเวที “TEGH Low Carbon Partnership Forum 2026”

" ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ "เดินหน้ายกระดับบทบาทผู้นำด้านธุรกิจยั่งยืน จัดงาน “TEGH Low Carbon Partnership Forum 2026” เปิดเวทีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ความยั่งยืนในระยะยาว
นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดงาน “TEGH Low Carbon Partnership Forum 2026” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่เป็นผู้บุกเบิก Carbon Neutral Natural Rubber รายแรกของโลกและในงานเดียวกันนี้ ได้มีการมอบโล่ Carbon Neutrality Products และประกาศนียบัตร ให้แก่พันธมิตรภาคธุรกิจและภาคีเครือข่ายที่ร่วมสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ณ Grand Centre Point Lumphini เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569
สำหรับงาน TEGH Low Carbon Partnership Forum 2026 สะท้อนให้เห็นว่า การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทยไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากนโยบายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการเงิน ภาคเทคโนโลยี และภาคชุมชน เพื่อร่วมกันเปลี่ยน “ความตั้งใจ” ให้เป็น “การลงมือทำจริง” และเปลี่ยน “ความยั่งยืน” ให้เป็น “โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ”
“อนาคตคาร์บอนต่ำของประเทศไทย จะไม่เกิดจากความมุ่งมั่นเพียงลำพัง แต่จะเกิดจากความร่วมมือที่เปลี่ยนนโยบายให้เป็นการปฏิบัติ เปลี่ยนของเสียให้เป็นคุณค่า และเปลี่ยนความยั่งยืนให้เป็นความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว”
ภายในงานมีไฮไลต์สำคัญที่สะท้อนบทบาทของ TEGH ในการสร้าง Low Carbon Ecosystem อย่างครบวงจร ได้แก่
1. ประกาศความสำเร็จระดับโลก “World’s First Carbon Neutral Rubber Products”
TEGH ประกาศความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ยางแท่งที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนรายแรกของโลก นับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติไทยในการยกระดับจากผู้ผลิตวัตถุดิบ สู่การเป็นผู้นำด้านวัสดุคาร์บอนต่ำสำหรับห่วงโซ่อุปทานระดับโลก สะท้อนศักยภาพในการผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างโปร่งใส เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอด Value Chain และตอบโจทย์ตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับ Low Carbon, Traceability และ Responsible Sourcing
2. พิธีมอบประกาศนียบัตร Carbon Credit Appreciation แก่พันธมิตร Circular Economy
เพื่อยกย่องพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการของเสียอินทรีย์แบบครบวงจร การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานหมุนเวียน การสนับสนุน Zero Waste to Landfill การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทาน (Scope 3) ตลอดจนการสร้างมูลค่าร่วมผ่านกลไกคาร์บอนเครดิต
3. แสดงศักยภาพ Low Carbon Ecosystem ผ่านนวัตกรรมและโซลูชันครบวงจร
ประกอบด้วย
• ระบบ EUDR และ Digital Traceability Platform เพื่อสร้างความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน
• Integrated Farming & Agroforestry เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรควบคู่การฟื้นฟูระบบนิเวศ
• Organic Waste-to-Value Management เปลี่ยนของเสียอินทรีย์สู่พลังงานชีวภาพและคาร์บอนเครดิต
• Net Zero Industrial Solutions สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมลดการปล่อยคาร์บอน
• Soil Regeneration Solutions เพื่อฟื้นฟูสุขภาพดิน เสริมความมั่นคงทางอาหาร และเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน
แนวทางดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของ TEGH ในการเชื่อมโยง Data + Nature + Community + Industry + Carbon Mechanism ให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบเดียว เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
TEGH ยังคงมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทย และร่วมขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน