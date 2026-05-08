ธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าสู่โหมด “เฝ้าระวัง” HBA เผยสมาชิกเริ่มปรับราคาตามต้นทุนจริง พ.ค.นี้

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) เผยภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 2 ปี 2569 “ชะลอตัวเล็กน้อยถึงทรงตัว” พร้อมเดินหน้าเข้าสู่โหมด “เฝ้าระวัง” หลังราคาวัสดุก่อสร้าง – ค่าขนส่งพุ่งสูง สมาชิกบางส่วนทยอยปรับราคาบ้าน 3 – 5% พ.ค.นี้ รับมือสงครามยืดเยื้อ สะท้อนต้นทุนจริง ชงรัฐบาลขยายเพดานลดหย่อนภาษี “สร้างบ้านบนที่ดินตัวเอง” จาก 100,000 แสนบาท เป็น 500,000 แสนบาท เชื่อมั่นกระตุ้นการตัดสินใจสร้างบ้าน
นายอนันต์กร อมรวาที นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่า สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ประเมินแนวโน้มภาพรวมตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านไตรมาสที่ 2 ปี 2569 อยู่ในภาวะ “ชะลอตัวเล็กน้อยถึงทรงตัว” เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2568 โดยสมาคมฯ คาดการณ์ยอดขายของบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกในไตรมาส 2 ปี 2569 พบว่าใกล้เคียง หรือ ลดลงเล็กน้อย ประมาณ 0 – 5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงล่างได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามกลุ่มตลาดบ้านหรู ระดับราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป ยังคงมีกำลังซื้อที่แข็งแกร่งและได้รับผลกระทบเชิงลบจากเศรษฐกิจน้อยกว่ากลุ่มอื่น
ราคาบ้านเริ่มปรับ 3 – 5% มีผล พ.ค.นี้
นายอนันต์กร กล่าวว่า ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะยืดเยื้อ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบโลจิสติกส์และราคาพลังงาน ทำให้ต้นทุนธุรกิจรับสร้างบ้านได้รับผลกระทบ จากต้นทุนการก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วกว่า 15 – 20% โดยเฉพาะกลุ่มวัสดุโครงสร้างหลัก ทั้งกลุ่มเหล็กและโลหะ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาแร่เหล็กในตลาดโลก กลุ่มปิโตรเคมีที่เป็นวัตถุดิบต้นน้ำของวัสดุหลายประเภท รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และกระเบื้อง รวมถึงราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนเป็นอย่างมากจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพเดิม สมาคมฯ คาดการณ์ว่าบริษัทสมาชิกโดยส่วนใหญ่จะมีการปรับราคาค่าก่อสร้างบ้านขึ้นประมาณ (เบื้องต้น) 3 – 5% โดยจะเริ่มเห็นการปรับราคาที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาส 2 หรือ เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ดังนั้นการตัดสินใจของผู้บริโภคในการทำสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านภายในไตรมาสนี้ถือเป็นโอกาสสุดท้ายในการ “ล็อกราคาเดิม” เอาไว้ก่อนที่ต้นทุนใหม่จะถูกนำมาคำนวณเพื่อปรับใช้เป็นราคาบ้านในปัจจุบัน
ชงรัฐยกระดับมาตรการภาษี “สร้างบ้านบนที่ดินตัวเอง”
นายอนันต์กร กล่าวว่า สมาคมฯ เตรียมนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมถึงกลุ่ม “สร้างบ้านบนที่ดินตัวเอง” โดยการขยายเพดานลดหย่อนภาษี และเสนอให้เพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่เซ็นสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านกับบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมสูงสุด 100,000 บาท เพิ่มเป็น 500,000 บาท โดยระยะเวลาของมาตรการภาษีควรอยู่ที่ 2 – 3 ปี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ เกาะติดสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานอย่าง “เฝ้าระวัง” ในขณะเดียวกันก็ดำเนินแผนงานเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ผู้บริโภคทั่วประเทศถึงมาตรฐานและความเชี่ยวชาญในการสร้างบ้าน การให้บริการที่ครบวงจร และการส่งมอบงานตามสัญญา ทำให้หมดปัญหาเรื่องการทิ้งงานจนทำให้ผู้บริโภคหมดเงินไปกับการสร้างบ้านแต่ไม่ได้บ้าน
ความคืบหน้าการขยายตลาดสู่ภูมิภาค
สมาคมฯ ประสบความสำเร็จในการจัดตั้ง “บอร์ดภูมิภาค” (ภาคอีสานและภาคใต้) เพื่อยกระดับมาตรฐานการรับสร้างบ้านให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยพบว่าตลาดต่างจังหวัดมีสัดส่วนสูงถึง 77% ของมูลค่าตลาดรวม ซึ่งในปีนี้ สมาคมฯ จะเน้นการจัดกิจกรรมสัญจรและงานรับสร้างบ้านในหัวเมืองใหญ่ เช่น ขอนแก่นและหาดใหญ่ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคที่ต้องการบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความมั่นคงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน.