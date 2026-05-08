BAM ขนทรัพย์กว่า 21,000 รายการ บุกงาน MONEY EXPO 2026 ลดสูงสุด 30% ผ่อนเริ่มต้น 500 บาท/เดือน

BAM คัดทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ทั้งเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการลงทุนในทำเลศักยภาพทั่วประเทศกว่า 21,000 รายการ มาให้เลือกซื้ออย่างครบวงจร ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 26 (MONEY EXPO 2026 BANGKOK): AI Wealth Creation ภายใต้ข้อเสนอและเงื่อนไขพิเศษ พร้อมวางแผนไปกับกูรูด้านอสังหาริมทรัพย์ และกูรูด้านการแก้ไขหนี้ ระหว่างวันที่ 7 – 10 พ.ค. 69 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 – 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้าง “โอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการลงทุน” ให้กับประชาชนทุกกลุ่มผ่านการจำหน่ายทรัพย์คุณภาพในราคาที่เหมาะสม ควบคู่กับเงื่อนไขทางการเงินที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้การมีบ้านและการเริ่มต้นทางการเงินเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้จริง ล่าสุด BAM ร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 26 (MONEY EXPO 2026 BANGKOK): AI Wealth Creation ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2569 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 – 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี BAM ได้คัดทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ทั้งเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการลงทุนในทำเลศักยภาพทั่วประเทศกว่า 21,000 รายการ มาให้เลือกซื้อ โดยไฮไลท์สำคัญภายในงานคือโครงการ “ทรัพย์มหาชน พลัส” ภายใต้แนวคิด 3 พลัส ได้แก่
•พลัสด้านราคา ขยายเพดานราคาทรัพย์จากเดิมไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 5 ล้านบาท
•พลัสด้านทำเล เพิ่มจำนวนทรัพย์ในทำเลที่หลากหลายทั่วประเทศ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ หัวเมืองใหญ่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต
•พลัสด้านกลุ่มผู้ซื้อ ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมคนไทยทุกคน ทุกอาชีพ เช่น กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน โครงการ “ทรัพย์มหาชน พลัส” ออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ครอบคลุมบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่าทั่วประเทศ ราคาสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยสามารถจองซื้อได้ด้วยเงินเพียง 1,000 บาท พร้อมเงื่อนไขผ่อนชำระพิเศษ อาทิ อัตราดอกเบี้ย 0 % ในปีแรก อัตราดอกเบี้ย 3 % ในปีที่ 2 – 3 และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ของ BAM โดยสามารถผ่อนชำระเริ่มนเพียง 500 บาทต่อเดือนนานสูงสุดถึง 20 ปี (โครงการตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2569)
นอกจากนี้ BAM ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่เสนอซื้อทรัพย์ภายในงานและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน รับสิทธิ์ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนสูงสุด 900,000 บาทต่อรายการ พร้อมของสมนาคุณตามมูลค่าทรัพย์ที่ซื้อ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังนำเสนอแคมเปญ “คอนโด ลดหนัก กลางปี” ลดราคาสูงสุดถึง 30% สำหรับผู้ที่มองหาที่อยู่อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียม โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ทั้งฟรีค่าธรรมเนียมการโอนตามเงื่อน ไข และของสมนาคุณ อาทิ ไมโครเวฟ Smart TV และเครื่องซักอบผ้า ตามระดับราคาทรัพย์
ด้านการช่วยเหลือลูกหนี้ BAM ยังมีข้อเสนอพิเศษภายใต้แนวคิด “ผ่อนหนี้เบา รับบ้านคืน” สำหรับลูกค้าที่ต้องการกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินของตนเองอีกครั้ง รวมถึงโครงการ “เปลี่ยนชีวิต SME ปลดหนี้ได้ ธุรกิจไปต่อ” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ และเดินหน้าธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีเงื่อนไขพิเศษ เช่น การชำระปิดบัญชีขั้นต่ำ 75 % ของราคาประเมินภายใน 90 วัน หรือการผ่อนชำระขั้นต่ำ 80 % ภายในระยะเวลา 25 ปี พร้อมอัตราดอกเบี้ย 0 % สูงสุด 12 เดือน
ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษ พบกับ คุณคิม ชัชวาลย์ วัฒนะโชติ เจ้าของช่อง Kim Property Live ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.40 – 15.20 น. และกูรูด้านการแก้ไขหนี้กับ คุณน้อย สุดารัตน์ คล่องขยัน ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.40 – 15.20 น. เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย การลงทุน และการเริ่มต้นทางการเงินครั้งใหม่ ภายใต้ข้อเสนอที่คุ้มค่าและเงื่อนไขที่ตอบโจทย์ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน
ผู้สนใจสามารถเลือกชมทรัพย์คอนโดที่ร่วมรายการได้ทั่วประเทศ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-6300-700 หรือ www.bam.co.th ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ของสมนาคุณจัดส่งภายใน 45 วัน หลังโอนกรรมสิทธิ์.