ตลท.นำทัพบิ๊ก บจ.บุกลอนดอน-ฮ่องกงหวังอวด Jump+ พร้อมปั้น New Economy ดึงเม็ดเงินไหลเข้า

นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลท.เตรียมจัดกิจกรรมโรดโชว์ให้ข้อมูลกับนักลงทุนที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 20-21 พ.ค. นี้ โดยจะนำบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ขนาดใหญ่ 5 บริษัทไปพบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศผ่านความร่วมมือกับ CLSA และช่วงปลายเดือนจะเดินทางไปโรดโชว์ที่ฮ่องกงผ่านความร่วมมือกับ UBS ซึ่งสิ่งที่จะนำเสนอต่อนักลงทุนในครั้งนี้ คือ โครงการ Jump+ โดยนำเสนอข้อมูลแผนการเติบโตของ บจ.ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของ บจ.ในไทย และดึงดูดเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุน
สำหรับความคืบหน้าการปรับเกณฑ์รับบริษัทต่างชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์ รวมถึงการดึง New Economy เข้ามาจดทะเบียนด้วย โดยจะมีการปรับลดเงื่อนไขให้ยืดหยุ่นขึ้นตามคำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) นอกจากนี้ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพูดคุยรายละเอียดกับ BOI คาดว่าภายในไตรมาส 3/69 จะเห็นความชัดเจนขึ้น
นายอัสสเดช ยังกล่าวถึงการประชุมประจำปีของสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนีย (Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation: AOSEF) ครั้งที่ 40 ซึ่ง ตลท.ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสความร่วมมือ โดยเฉพาะในประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ที่มีนโยบาย "China Connect" เพื่อให้นักลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ออกมาลงทุนในฮ่องกงได้ และนักลงทุนฮ่องกงลงทุนในตลาดหุ้นจีนได้
โมเดลใหม่ที่กำลังจะดำเนินการคือ โมเดล 60:40 Index มีการหารือความเป็นไปได้ในการสร้าง Index ใหม่ในกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนหุ้นจากฮ่องกง/จีน 60% และหุ้นในภูมิภาค 40% ซึ่งหากมีผลการดำเนินงานที่ดีก็จะทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถออก ETF หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในดัชนีใหม่นี้ได้ ถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่กำลังคุยกันในระดับภูมิภาค