Solana-Google Cloud เปิด Pay.sh จ่ายค่าบริการด้วย Stablecoin ผ่าน ‘AI Agent’ สกัดตลาดมืด

Solana Foundation ผนึก Google Cloud เปิดตัว “Pay.sh” เกตเวย์ชำระเงินรูปแบบใหม่ที่ปลดล็อกให้ AI Agent ค้นหา เข้าถึง และจ่ายค่าบริการ API แบบต่อคำขอด้วย Stablecoin บนเครือข่าย Solana ได้ทันที โดยไม่ต้องเปิดบัญชีหรือจัดการระบบบิลอีกต่อไป ใช้เวลาเชื่อมต่อเพียง 1 นาที ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานแบบเปิดที่โปร่งใส ส่งสัญญาณยกระดับเศรษฐกิจเครื่องจักรสู่ตลาดที่ถูกกฎหมาย ลบภาพการใช้ช่องทางสีเทาที่เคยถูกแบนหรือปิดกั้นได้ทุกเมื่อ ด้านหลังบ้านมี API ระดับองค์กรจาก Google Cloud และพันธมิตรอีกกว่า 50 รายการที่พร้อมให้ Agent เลือกใช้ สะท้อนศึกชิงโครงสร้างพื้นฐานการเงินระหว่างจักรกลไซเบอร์ที่กำลังดุเดือด
การมาถึงของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเอเยนต์อัจฉริยะ (Agentic Economy) กำลังบีบให้โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินระหว่างเครื่องจักรต้องวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ล่าสุด Solana Foundation และ Google Cloud ได้เปิดตัว “Pay.sh” ซึ่งไม่ใช่แค่เกตเวย์ชำระเงินธรรมดา แต่คือหมากสำคัญที่เข้ามาแก้โจทย์ใหญ่ว่า ทำอย่างไร AI Agent จึงจะใช้จ่ายได้เองอย่างถูกกฎหมาย โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์คอยเปิดบัญชี ผูกบัตรเครดิต หรือสร้างคีย์ API ทุกครั้งที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล
ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า Pay.sh คือระบบที่อนุญาตให้ AI Agent ค้นหา เข้าถึง และจ่ายค่าบริการ API ได้เองแบบต่อคำขอ (per-request) ด้วย Stablecoin บน Solana โดยไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้ กุญแจ API หรือสมัครสมาชิกในรูปแบบเดิมอีกเลย วิธีการนั้นเรียบง่ายอย่างยิ่ง: นักพัฒนาเพียงเชื่อมกระเป๋าเงิน Solana เข้ากับเครื่องมือ AI ยอดนิยมอย่าง Gemini, Claude Code และ Codex จากนั้นเติมเงินด้วย Stablecoin หรือบัตรเครดิตภายในเวลาประมาณ 60 วินาที ตัว Agent ก็สามารถเรียกใช้บริการ API เสียเงินของ Google Cloud อย่าง BigQuery, Vertex AI และ Cloud Run ได้ทันที
วิภู นอร์บี (Vibhu Norby) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Solana Foundation ให้สัมภาษณ์ถึงแรงผลักดันเบื้องหลังโครงการนี้ว่า ปัญหาเรื้อรังของวงการคือการชำระเงินระหว่าง Agent ส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยตลาดสีเทาหรือตลาดมืดเป็นตัวกลาง ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระดับล่างสามารถปิดกั้นหรือแบนการทำธุรกรรมเหล่านั้นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า การสร้าง Pay.sh ขึ้นมาบนโครงสร้างของ Google Cloud จึงเป็นความพยายามทำให้เศรษฐกิจ Agent ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว กลายเป็นตลาดที่ถูกกฎหมายและมีธรรมาภิบาล
กลไกการทำงานของ Pay.sh ถูกออกแบบมาให้เป็น “API Proxy” ที่ฝังตัวอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของ Google Cloud โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางจัดการการชำระเงิน ขณะที่ยังคงใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดอัตราการเรียกใช้ (rate limits) และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง (access permissions) ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกชำระด้วย Stablecoin บน Solana ซึ่งมีความเร็วสูงและต้นทุนต่ำ จากนั้นจึงแปลงค่าเป็นสกุลเงินเฟียตให้กับผู้ให้บริการ API โดยอัตโนมัติ โมเดลนี้จึงตอบโจทย์ทั้งสองฝั่ง กล่าวคือ นักพัฒนาจ่ายเท่าที่ใช้งานจริง ขณะที่ผู้ให้บริการก็รับเงินได้อย่างน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องแบกรับภาระจัดการระบบสมาชิกหรือระบบออกบิล
อีกหนึ่งมิติที่ทำให้ Pay.sh แตกต่างคือการทำหน้าที่เป็น “ตลาดนัดบริการ” แบบครบวงจร ที่รวบรวมบริการจากชุมชนมากกว่า 50 รายการ ครอบคลุมตั้งแต่อีคอมเมิร์ซ, ข่าวกรองข้อมูล, การสื่อสาร ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน โดยมีชื่อชั้นนำอย่าง Rye, Dune Analytics, Nansen, StableEmail, Helius และ The Graph อยู่ภายในแคตตาล็อกที่ Agent สามารถค้นหาและเลือกใช้ได้แบบเบ็ดเสร็จ การเปิดกว้างเช่นนี้สะท้อนความตั้งใจให้ Solana เป็นฮับเชื่อมต่อเศรษฐกิจของ Agent อย่างแท้จริง
ในเชิงเทคนิค Pay.sh ถูกสร้างขึ้นบนมาตรฐานเปิดอย่าง x402 และ MPP สำหรับธุรกรรมระหว่างเครื่องจักรต่อเครื่องจักร (machine-to-machine) และเผยแพร่ในรูปแบบโอเพนซอร์สเต็มรูปแบบ เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถตรวจสอบโค้ด มีส่วนร่วมปรับปรุง หรือต่อยอดสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาได้อีกทอดหนึ่ง สำหรับพาร์ตเนอร์ที่ร่วมเปิดตัวแพลตฟอร์ม อาทิ PayAI, Crossmint, Merit Systems, Corbits, Moonpay, Sponge Wallet, ATXP และ Tektonic ล้วนเป็นผู้เล่นที่ผลักดันให้คอมมูนิตี้เครื่องมือสำหรับ Agent บน Solana ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งในโลกคริปโตและเทคโนโลยียุคใหม่ ที่ต่างหมายตาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินสำหรับระบบ AI อัตโนมัติ ด้านหนึ่ง Coinbase ก็ได้เปิดตัว “x402 app store” ตลาดแอปพลิเคชันสำหรับ Agent ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างมาตรฐานไมโครเพย์เมนต์ระหว่างบอต ในอีกด้าน Google เองก็ไม่ได้หยุดนิ่ง ด้วยการเปิดตัว Agent Payments Protocol (AP2) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Coinbase และ Ethereum Foundation สะท้อนให้เห็นว่าสงครามแพลตฟอร์มบนพรมแดนใหม่ที่เรียกว่า “Machine Finance” ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเต็มตัวแล้ว และ Pay.sh บน Solana คือหมากเดินสำคัญที่ตั้งใจจะช่วงชิงพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานการเงินยุค AI ตั้งแต่เนิ่น ๆ