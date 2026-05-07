หุ้นปิดร่วง 9.38 จุดเผชิญแรงขายทำกำไร ปรับพอร์ตหลังสงคราม ตอ.กลางคลี่คลาย-กังวลงบ Q2

SET ปิดที่ 1,507.53 จุด ลดลง 9.38 จุด (-0.62%) มูลค่าซื้อขาย 81,704.48 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้เผชิญแรงขายทำกำไรช่วงบ่าย หุ้นถ่วงตลาดเป็นกลุ่มพลังงาน-ปิโตร-แบงก์ ส่วนแรงซื้อสลับเข้ามาในกลุ่มค้าปลีก ท่องเที่ยว การเงิน หลังตะวันออกกลางคลี่คลาย และตลาดเริ่มปรับพอร์ตหลังรับรู้งบไตรมาส 1/69 แม้ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่แนวโน้มไตรมาส 2/69 น่าจะรับผลกระทบสงครามเสี่ยงถูกหั่นเป้า พรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ ให้กรอบแนวรับ 1,500 จุด แนวต้าน 1,540 จุด
การซื้อขายวันนี้ ดัชนีช่วงแรกปรับขึ้นก่อนจะย่อลงไปในแดนลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,507.53 จุด และจุดสูงสุด 1,527.17 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 248 หลักทรัพย์ ลดลง 237 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 1723หลักทรัพย์
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงแรกขึ้นมาได้เล็กน้อยก่อนเผชิญแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มที่เคยได้ประโยชน์จากสงครามตะวันออกกลาง โดยกลุ่มถ่วงตลาด ได้แก่ กลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี และกลุ่มแบงก์ ขณะที่มีแรงซื้อสลับเข้ามาในกลุ่มค้าปลีก กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มการเงิน หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลาย
ประกอบกับ ตลาดเริ่มปรับพอร์ตหลังรับข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 1/69 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี และใกล้อยู่ช่วงท้ายการประกาศงบ แต่แนวโน้มไตรมาส 2/69 อาจได้รับผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง เสี่ยงถูกนักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการกำไร และราคาเหมาะสม ทำให้ความเสี่ยงนี้เข้ามาอยู่ในโฟกัสของนักลงทุน
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ 5-8 จุด ให้กรอบแนวรับ 1,500 จุด แนวต้าน 1,540 จุด แนะทยอยแบ่งขายทำกำไรในกรอบเพื่อถือเงินสดในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้ารอการปรับลดประมาณการ
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 6,497.40 ล้านบาท ปิดที่ 62.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 6,450.07 ล้านบาท ปิดที่ 315.00 บาท ลดลง 8.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 6,427.66 ล้านบาท ปิดที่ 350.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 5,624.39 ล้านบาท ปิดที่ 14.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 3,678.28 ล้านบาท ปิดที่ 147.50 บาท ลดลง 3.00 บาท