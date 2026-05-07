ธปท.คาดพรก.กู้เงิน 4 แสนล้านดันจีดีพีโต 0.6 % ปี 70 เปิด Virtual Bank 2 แห่ง

ผู้ว่าฯ ธปท. ประเมิน พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ช่วยหนุนจีดีพี 0.6 % ส่งผลให้จีดีพีปี 2569 โตแตะ 2.1% และในปี 2570 ขยายตัว 1.6 % ยันไทยไร้สัญญาณ Stagflation พร้อมเผย Virtual Bank เตรียมเปิดให้บริการ 2 แห่งแรกภายในสิ้นปีนี้
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เปิดเผยว่า ธปท.ได้ ประเมินพ.ร.ก.กู้เงิน วงเงินไว้ 3 แสนล้านบาท ครม.มีการอนุมัติเพิ่มเป็น 4 แสนล้านบาท คาดจีดีพีจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.6% จากประมาณการ 1.5% ดังนั้น คาดจีดีพีปี 2569 จะอยู่ที่ 2.1% และในปี 2570 จะขยายตัวได้ 1.6%
ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเดือนเมษายน 2569 อยู่ที่ 2.89% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของธปท.ว่าเงินเฟ้อบางเดือนจะเห็นปรับสูงขึ้น 4-5% และจะทยอยลดลงภายในไตรมาสที่ 2/2570 ดังนั้น ประมาณการเงินเฟ้อปี 2569 เดิมอยู่ที่ 2.9% จะเพิ่มเป็น 3.1-3.2% และในปี 2570 เงินเฟ้อจะทยอยเข้าสู่ภาวะปกติอยู่ที่ 1.4% ซึ่งเข้ากรอบเป้าหมาย 1-3%
อย่างไรก็ดี จะต้องรอดู พ.ร.ก. เงินกู้จะออกมาเร็วแค่ไหน และมีสัดส่วนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานอย่างไร แต่มาตรการกระตุ้นการบริโภคในส่วน 2 แสนล้านบาท อาจจะมีผลต่อเงินเฟ้อทั้งปีแต่ไม่มาก แต่จะเริ่มเห็นเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3/2569 หลังมีมาตรการกระตุ้น และจะเริ่มดึงเงินเฟ้อบางไตรมาสเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
“ยืนยันว่าไทยยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะ “Stagflation" เพราะตามนิยาม เศรษฐกิจจะต้องตกต่ำและเงินเฟ้อสูงขึ้นและค้างอยู่ยาว ซึ่ง ณ วันนี้ เงินเฟ้อสูงขึ้นพอสมควร แต่จะทยอยลดลงในไตรมาสที่ 2/2570 ดังนั้น หากเป็นเงินเฟ้อไม่ได้อยู่ยาวจึงไม่ได้เป็น ”Stagflation" อย่างไรก็ดี เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งก็มีความเสี่ยง Stagflation จึงต้องติดตามและประเมินอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากเทียบเงินเฟ้อไทยกับต่างประเทศ เงินเฟ้อไทยจะอยู่ขอบล่าง และหลายประเทศจะอยู่ขอบบน ”ผู้ว่าการธปท.กล่าว
ในส่วนของธปท.นั้นได้ดำเนินการช่วยเหลือในกลุ่มเปราะบางหลายโครงการ และมาตรการช่วยเหลือหลักจะผ่าน นโยบายการคลัง ขณะนี้ ธปท. กำลังปรับมาตรการ "SMEs Credit Boost" เพื่อให้การค้ำประกันง่ายขึ้น และปรับให้เข้ากับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง รวมถึงมีมาตรการ “SMEs Secure Plus" และกำลังดูเรื่องการผ่อนปรนมาตรการ ”ฟ้า-ส้ม“ หากจำเป็น ซึ่งมาตรการเหล่านี้กำลังดำเนินการอยู่
ปี 69 พร้อมเปิด Virtual Bank 2 แห่ง
ส่วนประเด็นของธนาคารไร้สาขา(Virtual Bank)หรือVB นั้น เบื้องต้น ธปท.เปิดให้มีใบอนุญาติประกอบธุรกิจ 3 ราย ซึ่งเงื่อนไขของการเข้ากรณฑ์ได้มีการกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น โดยทั้ง 3 ราย ที่ได้รับการคัดเลือก จะมีกำหนดเวลาที่จะต้องขอใบอนุญาต (License) และจัดตั้งภาย 1 ปี หรือภายในเดือนมิถุนายน 2570 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำตามกฎระเบียบ โครงสร้างองค์กร และระบบด้านไอที ซึ่งการเปิดธนาคาร 1 แห่งค่อนข้างซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ทุกแห่งยังมีความตั้งใจในการจะเปิด โดย ธปท. จะมีการพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลังในการพิจารณาให้ใบอนุญาต โดยคาดว่าภายในปี 2570 จะสามารถเห็นการจัดตั้งธนาคารไร้สาขาได้ 2 แห่ง ซึ่งจะเข้ามาช่วยปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มฐานราก
“ตอนนี้ ธปท. อยู่ระหว่าง hearing และน่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้และจะเริ่มต้นใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม แต่ค่าธรรมเนียมบางรายการอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับระบบ 2-3 เดือน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งไม่ได้ช่วยลดแค่เพียง 1 ปี แต่เป็นผลดีระยะยาว”นายวิทัย กล่าว