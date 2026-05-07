TTA ปิดการขายหุ้นกู้ 1.2 พันล.เกลี้ยง

"โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ " ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 1,200 ล้านบาท โดยสามารถปิดการขายได้ครบเต็มจำนวนตามเป้าหมาย ท่ามกลางการตอบรับที่แข็งแกร่งจากผู้ลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจ ความแข็งแกร่งทางการเงิน และศักยภาพการเติบโตของ TTA ในระยะยาว
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุน จนสามารถปิดการขายได้ครบตามจำนวนที่เสนอขายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของ TTA ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ”
“ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและตอบรับการเสนอขายหุ้นกู้ของ TTA เป็นอย่างดี ตลอดจนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทุกสถาบัน ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จ” นายเฉลิมชัย กล่าวเสริม
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี มูลค่ารวม 1,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และมีวันกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2572 โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว
ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569