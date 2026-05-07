รัฐฯแจก “คนละครึ่ง 4 พันบาท 4 เดือน เปิดลงทะเบียน 25 พ.ค. นี้ คาดเริ่มใช้ 1 มิ.ย.

”รองนายกและรัฐมนตรีคลัง“ เตรียมแจก “คนละครึ่งพลัส“ 4 พันบาท 4 เดือน เตรียมเปิดลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส” รวม“คนละครึ่งพลัส-บัตรสวัสดิการ” 25 พ.ค. นี้ คาดเริ่มใช้ 1 มิ.ย.
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว ว่า กระทรวงการคลัง กำลังออกแบบ โครงการ ”ไทยช่วยไทย พลัส“ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน เตรียมเปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” และการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ 25 พ.ค. 69 นี้ เพื่อ เริ่มใช้สิทธิในการใช้จ่ายเงินตั้งแต่ 1 มิ.ย. โดยแบ่งโครงการออกเป็น 2 เฟส ช่วง 2 เดือนแรก และจ่ายเงินต่อเนื่องให้อีก 2 เดือนหลัง เพื่อประเมินสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางยืดเยื้ออย่างไร โดยโอนเงินให้ผู้รับสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาท สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้รับเงินช่วยเหลือ ค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ 300 บาท เมื่อนำมารวมอยู่ในโครงการเดียวกัน จึงเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าในบัตรให้อีก 700 บาท ทุกกลุ่มจึงได้รับเงินอุดหนุนเท่ากัน และไม่ซ้ำซ้อนกัน
ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการฯ กับโครงการคนละครึ่งพลัส คือ กลุ่มถือบัตรสวัสดิการฯ ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวน ขณะที่ผู้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัส รัฐบาลช่วยจ่าย 60% ของราคาสินค้า ส่วนผู้รับสิทธิ์ จ่ายอีก 40% สำหรับกระบวนการลงทะเบียน กระทรวงการคลัง เตรียมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ นำมาเข้าร่วมโครงการ ขณะนี้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ประมาณ 1.4-1.5 ล้านราย โดยเตรียมยกระดับผู้ประกอบการ ร้านค้า ด้วยการนำ AI ใส่เพิ่มในแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าวิเคราะห์ยอดขาย บริหารต้นทุน และสร้างรายการเดินบัญชี (Financial Statement) อัตโนมัติ เพื่อนำรายได้จากการค้าขาย ใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐได้ง่ายขึ้น แทนการพึ่งพาหนี้นอกระบบ
การนำ AI มายกระดับร้านค้า 3 มิติ เพื่อสร้างความมั่งคั่ง คือ มิติที่ 1 ต่างชาติยอมรับว่า ประเทศไทย และอาเซียน ถือว่าเป็นแหล่งการลงทุนที่ปลอดภัย เป็นสวรรค์ของนักลงทุนใหม่ บอร์ด BOI จึงอนุมัติ การลงทุนของ TikTok 9 แสนล้านบาท เพื่อใช้เป็นฐานการลงทุน ด้าน Data Center เพื่อช่วยคนไทยคนตัวเล็กตัวน้อย สามารถใช้ AI มาต่อยอดขายของได้มากขึ้น
มิติที่ 2 การนำ AI มาช่วยคนตัวเล็กตัวน้อย SME ธุรกิจไทย ที่ไม่มีสินทรัพย์ ไม่มีที่ดิน ไม่มีบ้าน จึงใช้ธนาคารของรัฐเป็นตัวนำร่อง ผ่านการใช้ AI มาวิเคราะห์รายได้ร้านค้า ทำให้สามารถไปเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้น
มิติที่ 3 การนำ AI มาช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับรายย่อย เมื่อรายย่อยมั่งคั่ง จะทำให้ประเทศมั่งคั่งไปด้วย ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนตัวเล็กเข้าถึงการใช้ AI เนื่องจากขณะนี้เราต้องวิ่งผ่นาพายุหลายลูก ทั้งพายุต้นทุนการผลิตแพง พายุค่าครองชีพแพง จึงต้องสร้างโอกาสใหม่ให้กับรายย่อย เพื่อนำประเทศผ่านมรสุม พาคนไทยเดินฝ่าพายุ เพราะเชื่อว่า ฟ้าหลังฝนจะสร้างแสงสว่างให้กลับมาเหมือนเดิม.