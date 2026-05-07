ทิสโก้ปรับคำแนะนำ PTT เป็น"ซื้อ"ที่42บาท-อัตราผลตอบแทนปันผลสูงสุด

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ปรับคำแนะนำสำหรับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)เป็น "ซื้อ" จาก"ถือ" พร้อมปรับมูลค่าที่เหมาะสมขึ้นเป็น 42.00 บาท จาก 36.00 บาท และยกให้เป็นหุ้นแนะนำของกลุ่มแทน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) ขณะนี้ PTT มีมูลค่าที่น่าสนใจที่สุดในรอบสองปี ส่วนลดต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) ได้กลับไปสู่ค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 31% แต่หุ้นยังปรับตัวแย่กว่าบริษัทลูกที่จดทะเบียน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นไม่เพียงหลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น แต่ยังต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ทั้งที่คาดว่ากำไรจากธุรกิจที่ไม่จดทะเบียนจะดีขึ้น มีโอกาสเกิดปัจจัยหนุนจากการสร้างมูลค่าจากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานและมีเงินปันผลที่น่าสนใจ
**ปัจจัยบวกหลายด้านมาบรรจบกัน**
ด้านธุรกิจที่ไม่จดทะเบียน โดยเฉพาะธุรกิจก๊าซ มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ การยกเลิกนโยบาย Single Gas Pool คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบของโรงแยกก๊าซ (GSP) อย่างมีนัยสำคัญ โดยประเมินว่าจะเพิ่มกำไรสุทธิราว 5.8 พันล้านบาทในปี 2026F ขณะที่การฟื้นตัวของราคาปิโตรเคมีช่วยหนุนเพิ่มเติม อุปสงค์ก๊าซในประเทศยังคงแข็งแกร่ง และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบดูจำกัดมากกว่าช่วงวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนในปี 2022 ปัจจุบันการผลิตก๊าซในประเทศแข็งแกร่งเชิงโครงสร้างมากขึ้น และการปรับขึ้นของราคา LNG โลกก็ไม่รุนแรงเท่าเดิม ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศยังเป็นอีกแรงหนุน เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันอย่างรุนแรงในอดีตมักทำให้ EBITDA ของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ขณะที่ การที่่ PTT กำลังปรับโครงสร้างสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน โดยการสร้างมูลค่าในอนาคต ไม่ว่าจะผ่านพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์หรือการนำเข้าจดทะเบียน (IPO) ถือเป็นปัจจัยบวก PTT Tank Terminal (PTT Tank) ถูกกำหนดให้เป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานหลักของกลุ่ม และได้เริ่มรวบรวมสินทรัพย์แล้ว โดยเข้าซื้อสินทรัพย์จาก PTTGC และทำสัญญาเช่ากับ TOP และยังมีความเป็นไปได้ของการโอนสินทรัพย์เพิ่มเติมภายในกลุ่ม เราประเมินมูลค่าทางบัญชีของ PTT Tank ที่ 1.61 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นปี 2026F การใช้ค่า P/B 2.3 เท่า (สอดคล้องกับบริษัทโครงสร้างพื้นฐานพลังงานระดับโลก) ให้ค่า NAV เท่ากับ 1.3 บาทต่อหุ้น PTT (คิดเป็น 2.9% ของมูลค่าที่เหมาะสม 42.00 บาทของเรา)
**อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงที่สุดในตลาดไทย**
และท้ายสุด คาดว่า PTT จะให้เงินปันผลที่น่าสนใจในปี 2569 นี้ แม้ไม่มีเงินปันผลพิเศษเหมือนปีก่อน โดยแบบจำลองของบล.ทิสโก้คาดเงินปันผลต่อหุ้น(DPS) ปี 2569 ที่ 2.30 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 64% ต่ำกว่า 67% ในปี 2567 และ 73% ในปี 2568 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.2% อยู่ในระดับสูงของตลาดไทย เมื่อรวมการปรับประมาณการของบริษัทลูกที่จดทะเบียนและผลประกอบการจริงปี 2568 แล้ว จึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569 และ 2570 ขึ้น 0.2% และ 1.1% ตามลำดับ และเริ่มประมาณการกำไรปี 2571 โดยประเมินมูลค่า PTT ด้วยวิธี SOTP ความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การหยุดดำเนินงานของสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และราคาน้ำมันที่ลดลง ทั้งนี้ บล.ทิสโก้แนะนำ "ซื้อ" สำหรับ PTT โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 42.00 บาท