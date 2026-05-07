COCOCOเดินหน้าJUMP+ ยกระดับองค์กร เสริมศักยภาพแข่งขันสู่เวทีโลก

" ไทย โคโคนัท " เผย JUMP+ ระยะ 3 ปี (2569–2571) มุ่งยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและสินค้าเพื่อสุขภาพในระดับโลก ภายใต้วิสัยทัศน์การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่ความยั่งยืน
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ “COCOCO” นำเสนอข้อมูลแผนกลยุทธ์ JUMP+ ระยะ 3 ปี (2569–2571) โดยบริษัทฯ มุ่งยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและสินค้าเพื่อสุขภาพในระดับโลก ภายใต้วิสัยทัศน์การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่ความยั่งยืน
สำหรับ แผน JUMP+ เน้นการ ขับเคลื่อนการเติบโตด้วยสินค้าเพื่อสุขภาพและเครื่องดื่มฟังก์ชันนอล ควบคู่กับการขยายช่องทางขายและตลาดต่างประเทศเชิงรุก โดยเฉพาะในตลาดศักยภาพสูง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพเติบโตต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสร้างแบรนด์ COCOCO ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ COCOCO มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG เพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว โดยองค์กรให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญ
ทั้งนี้ COCOCO พร้อมเดินหน้าพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างสมดุล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว