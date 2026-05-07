ธอส. ปลดล็อกค่าไฟแพง จัดสินเชื่อบ้านหลังคา Solar Rooftop ดบ.เริ่ม 0.99% ต่อปี เซฟติดตั้งสูงสุด 50,000 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปลดล็อกค่าไฟแพง จัดแคมเปญสินเชื่อบ้านหลังคา Solar Rooftop ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ต่อปี ผ่อนเริ่มต้นล้านละ 3,600 บาท พิเศษ!! ช่วยค่าติดตั้งสูงสุด 50,000 บาท กรณีกู้ติดตั้ง Solar Rooftop วงเงินกู้ 300,000 บาท ชำระเงินงวดเพียงเดือนละ 1,100 บาท เท่านั้น! นอกจากนี้ ยังมีเงินฝากดอกเบี้ยสูง 1.55% ต่อปี สลากออมทรัพย์ ธอส. ให้ผลตอบแทนดี พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ และบ้านมือสอง ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 0% ต่อปี ส่วนลดสูงสุด 50% พบกันในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 26 Money Expo 2026 Bangkok” ระหว่างวันที่ 7 – 10 พ.ค. 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.พร้อมช่วยประหยัดพลังงานระยะยาว จัดทำผลิตภัณฑ์ทางการเงินพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน นำโดย สินเชื่อบ้านหลังคา Solar Rooftop กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมติดตั้ง Solar Rooftop อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 – 2 เท่ากับ 0.99% ต่อปี เดือนที่ 3 – 6 เท่ากับ 1.99% ต่อปี เดือนที่ 7 – 12 เท่ากับ 2.99% ต่อปี (กรณีทำประกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยปีแรกเท่ากับ 2.32% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ 40 ปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเพียงเดือนละ 3,600 บาท
กรณีกู้เพื่อติดตั้ง Solar Rooftop ระยะเวลาการกู้ 40 ปี วงเงินกู้ 300,000 บาท เงินงวดเริ่มต้น 1,100 บาท พร้อมกันนี้ ธอส. ยังลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าสำหรับการติดตั้ง Solar Rooftop สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท (กรณีติดตั้ง Solar Rooftop ขนาดน้อยกว่า 5KW) และไม่เกิน 50,000 บาท (กรณีติดตั้ง Solar Rooftop ขนาดตั้งแต่ 5KW ขึ้นไป)
สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ฟรีค่าจดจำนอง ค่าประเมินราคาหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 2.20% ต่อปี ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เพียง 2.86% ระยะเวลาการกู้ 40 ปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียง 2,900 บาท
เงินฝากและสลากออมทรัพย์ ธอส. เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์เก็บออม อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.55% ต่อปี (สำหรับผู้ที่มีเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 200,000 บาท) โดยบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดทองกวาวมั่งมี หน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 1 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.30% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ลุ้นรับรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาทตลอด 12 งวด สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเบญจมาศเพิ่มทรัพย์ ราคาหน่วยละ 5 ล้านบาท อายุสลาก 1 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.20% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ลุ้นรับรางวัลที่ 1 มูลค่า 5 ล้านบาทตลอด 12 งวด พิเศษ! รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกเดือน
บ้านมือสอง ธอส. คุณภาพดี ทำเลเด่นหลากหลายประเภท ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ จากทั่วประเทศ กว่า 600 รายการ มาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึง 50% จากราคาปกติ และโปรโมชันผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก ลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์ภายในงานและโอนกรรมสิทธิ์ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด 20 ท่านแรก รับบัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่า 1,000 บาท (1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล)
โดยสามารถจองซื้อทรัพย์ทั่วประเทศได้ภายในงาน ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. และทรัพย์ในเขตภูมิภาค จองซื้อทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการสาขาภูมิภาคที่ตั้งทรัพย์ของธนาคาร ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถดูรายการทรัพย์ได้ที่Application : GHB ALL HOME หรือ www.ghbhomecenter.com
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโปรโมชันพิเศษอีกมากมาย อาทิ สิทธิประโยชน์สำหรับติดตั้ง Solar Rooftop ส่วนลดวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างประหยัดพลังงาน รวมถึงบัตรกำนัลห้องพัก 3 วัน 2 คืน จากโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 16,000 บาท และของรางวัลอื่น ๆ มากมาย
สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ารับคำปรึกษาที่บูธ ธอส. ได้ตลอดงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การมีบ้านอย่างมั่นใจในทุกขั้นตอน สะท้อนบทบาท “Beyond Housing Bank” มากกว่าการปล่อยกู้ ธอส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านที่อยู่เคียงข้างลูกค้าตั้งแต่วันแรกของการมีบ้านและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
งาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 26 Money Expo 2026 Bangkok” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–10 พฤษภาคม 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H BANK Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารผ่าน G H BANK Social Media ทุกช่องทาง.