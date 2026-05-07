FLOYD ผลงานสดใสรับอานิสงส์ Data Center ขยายตัวต่อเนื่อง

ฟลอยด์ ประเมินทิศทางอุตสาหกรรมวิศวกรรมระบบประกอบอาคารมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากกระแสการลงทุนด้าน Digital Infrastructure และเทคโนโลยี AI ของผู้ประกอบการระดับโลก ที่เริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนของ TikTok และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่มีมูลค่ารวมระดับเฉียด 1 ล้านล้านบาท ซึ่งสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภูมิภาค
นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD ประเมินว่า การขยายตัวของธุรกิจ Data Center, Cloud Infrastructure และ AI Ecosystem จะส่งผลโดยตรงต่อความต้องการงานระบบวิศวกรรมที่มีมาตรฐานสูง ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบสำรองพลังงาน และระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของอาคารยุคใหม่และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
FLOYD คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวและการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในระยะต่อไป เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านงานระบบประกอบอาคาร และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีประสบการณ์และผลงานในโครงการ Data Center มาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงศักยภาพในการรองรับงานโครงการที่มีความซับซ้อนและต้องการมาตรฐานวิศวกรรมระดับสูง
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังกลุ่มโรงแรม ศูนย์การค้า และอาคารเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นโครงการอาคารยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพด้านพลังงาน เทคโนโลยีอัจฉริยะ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรผ่านแผน JUMP+ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการโครงการ รองรับโอกาสจากเมกะเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมอาคารอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในอนาคต บริษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนของผู้ประกอบการเทคโนโลยีระดับโลกในประเทศไทย ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และภาคการท่องเที่ยว จะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร และสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมีประสบการณ์เฉพาะทางในระยะยาว
“FLOYD เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ลุยแผนเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ พิชิตเป้าหมายระยะ 3 ปี (2569–2571) ด้วย 3 Strategic Roadmap อย่างเป็นระบบ พุ่งเป้าดันรายได้ที่ระดับ 10%-20% ต่อปี พร้อมเดินหน้าธุรกิจยกระดับมาตรฐานวิศวกรรม ให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นางสาวลักษมี กล่าว