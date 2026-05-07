SSPอวดกำไรกว่า 251ลบ. หลังแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเสร็จ

"เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น " เปิดงบไตรมาส 1 มีกำไรหลักจากการดำเนินงาน 251.3 ล้านบาท รายได้จากการขายไฟฟ้า 869.4 ลบ. จากการรับรู้รายได้ Leo 2 เต็มเป็นไตรมาสแรก ไฮซีซั่นวินด์ฟาร์มเวียดนาม ประกอบกับค่าความเข้มแสงที่ดีในทุกโครงการ ฟากซีอีโอระบุ ปี 69 มีปัจจัยบวกหนุนแน่น หลังโรงไฟฟ้า SPN และ TTTV ผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่ พ่วงรับรู้รายได้ LEO 2 ญี่ปุ่น ได้เต็มปี และเตรียม COD โรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่มอีก 2 โครงการ ภายในไตรมาส 4/69 ขานรับนโยบายรัฐสนับสนุนคลีนเอนเนอร์จีลุยชิงโซลาร์รูฟท็อป
นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) มีกำไรหลักจากการดำเนินงาน 251.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากการขายไฟฟ้า 869.4 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 868.9 ล้านบาท
ปัจจัยที่สนับสนุนผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกปีนี้ปรับตัวดีขึ้น จากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของโรงไฟฟ้าพลังงานลม TTTV ในประเทศเวียดนาม และสามารถรับรู้รายได้อย่างเต็มที่ หลังจากปิดซ่อมสายส่งกระแสไฟฟ้าใต้ทะเลในช่วงครึ่งปีแรก 2568 ด้านความเข้มแสงในไตรมาสนี้ปรับตัวดีขึ้นในทุกประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Repowering) ของโครงการ SPN ที่แล้วเสร็จ และการรับรู้รายได้จากโครงการ Leo 2 ได้เต็มไตรมาส ส่งผลให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าโดยรวมฟื้นตัวและเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับปี 2569 บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 19.8 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 50 และยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยตั้งเป้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในไตรมาส 4 ของปี 2569
ขณะที่บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยจำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตและติดตั้งรวม 108.6 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าวินด์ฟาร์ม “บาโก” ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังการผลิตและติดตั้งรวม 150 เมกะวัตต์ ในปี 2570 นอกจากนี้ ยังมีแผนการ COD โครงการอื่น ๆ ต่อเนื่องจนถึงปี 2573 อีกกว่า 146.2 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้งหมดจะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ในระยะยาว
“บริษัทฯ ได้ทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตามแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากโครงการ Leo 2 ซึ่งได้ COD ไปแล้วในช่วงไตรมาส 4 ปี 2568 และในปีนี้ บริษัทฯ มีแผน COD โรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ซึ่งนับเป็นพลังงานหมุนเวียนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่เพียงช่วยบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมรุกธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปอย่างจริงจัง รับกระแสนโยบายภาครัฐที่ผลักดันพลังงานสะอาด และแนวโน้มความต้องการของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (EPC) ทะลุ 100 ล้านบาท สะท้อนการต่อยอดธุรกิจสู่โอกาสใหม่ในตลาดพลังงานยุคถัดไป” นายวรุตม์ กล่าว