โบรกชี้ AI ดันยอดส่งออก Server โลกโตกระฉูดสวนทาง PC-มือถือ แต่เตือนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทย Peak แล้วแนะ"ขาย"

บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) ระบุว่า จากข้อมูลของ Semiconductor Industry Association (SIA) ยอดขาย Semiconductor โลกยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ในเดือนมีนาคม 2569 ที่ 9.95 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ (+79% YoY, +12% MoM) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 37 ในวัฏจักรขาขึ้นรอบนี้ (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2569) คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 150% ซึ่งยาวนานกว่าและเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต
ทั้งนี้ World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) คาดว่ายอดขาย Semiconductor โลกจะยังโตต่อเนื่อง 26% YoY ในปี 2569 เป็น 9.75 แสนล้านดอลลาร์ฯ จากอุปสงค์ของโครงสร้างพื้นฐาน Data Center และการเกิดขึ้นของแอปพลิเคชัน AI Edge ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของทีมวิจัย KGI Taiwan ที่คาดว่า AI Super Cycle ของ TAIEX เพิ่งเริ่มต้น โดยคาดว่ากำไรของกลุ่มย่อย AI จะโตถึง 52% และยังไม่เห็นสัญญาณว่า AI จะแผ่วลง
เราคาดว่ากลุ่ม Server จะโดดเด่นกว่ากลุ่ม PC และ Smartphone เนื่องจาก CSPs ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มอัตราการเติบโตของงบลงทุน (CAPEX) ปี 2569 จากเดิม 64% เป็น 69% และคาดว่าจะโตอีก 10% ในปี 2570 ทีมวิจัย KGI Taiwan จึงยังคงมองบวกต่อแนวโน้มยอดจัดส่ง Server โลก และปรับเพิ่มประมาณการเติบโตในปี 2569 เป็น 24% YoY (จากเดิม 15%) หรือคิดเป็น 15 ล้านชิ้น และคาดว่าจะโตต่อเนื่องอีก 8% YoY เป็น 16.3 ล้านชิ้นในปี 2570
ในขณะเดียวกัน ได้มีการปรับลดอัตราการเติบโตของยอดจัดส่ง PC และ Smartphone ทั่วโลกลงจาก -2% เป็น -11% ในปี 2569F เพื่อสะท้อนถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอจากการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น
ในบรรดาหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทยที่ทำการศึกษา ได้แก่ Delta Electronics (Thailand) (DELTA), Hana Microelectronics (HANA) และ KCE Electronics (KCE) ฝ่ายวิจัยคาดว่า DELTA จะได้อานิสงส์มากที่สุดจากกระแส AI โลก เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI สูงที่สุดประมาณ 40% ของยอดขายรวม เมื่อเทียบกับ HANA ที่มีสัดส่วนประมาณ 5% และ KCE ที่ไม่มีรายได้ส่วนนี้ โดยมีการให้ Premium กับหุ้นแต่ละตัวดังนี้:
DELTA: ให้ Premium ที่ +1.0 S.D. จากค่าเฉลี่ยในอดีต (83.0X) เพื่อสะท้อนสัดส่วนรายได้ AI และอัตรากำไรที่สูงกว่ากลุ่ม
HANA: ให้ Premium ที่ +0.5 S.D. จากค่าเฉลี่ยในอดีต (27.0X)
KCE: ประเมินมูลค่าโดยอิงจากค่าเฉลี่ยในอดีต (30.0X) โดย KCE ไม่มีสัดส่วนรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI
แม้แนวโน้มอุตสาหกรรมจะเป็นบวก แต่ฝ่ายวิจัยยังคงให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มนี้ที่ "น้อยกว่าตลาด" และแนะนำ "ขาย" หุ้นทุกตัวในกลุ่มที่ศึกษา เนื่องจากมองว่าราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัยบวกไปแล้วและมี Premium ที่สูงเกินไป โดยประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2569 ดังนี้: DELTA: 245.00 บาท HANA: 28.00 บาท KCE: 24.00 บาท
ปัจจัยเสี่ยง (Risks): ภัยธรรมชาติ, การปิดโรงงานนอกแผน, ลูกค้าเปลี่ยนไปสั่งสินค้าจาก Supplier รายอื่น, การจัดส่งล่าช้า, การขาดแคลนวัตถุดิบ และสถานการณ์เงินบาทแข็งค่าขึ้น