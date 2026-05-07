ออมสินจัดโปรแรงร่วม Money Expo 2026 เงินฝากดอกเบี้ยสูงสุด 9.99%-ขบวนผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิต

ธนาคารออมสิน เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2026 กรุงเทพฯ เตรียมขนทัพผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์แนวคิด “ธนาคารเพื่อสังคม เพื่อทุกชีวิต” หรือ Smart Social Bank for All Lives พร้อมโปรโมชันพิเศษเฉพาะช่วงวันงาน อาทิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 113 วัน อัตราดอกเบี้ยแบบ Step up สูงสุด 9.99% ต่อปี (เฉลี่ย 1.88% ต่อปี หรือ เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.21% ต่อปี) จองสิทธิ์ภายในงาน จำนวนจำกัด วันละ 200 สิทธิ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากสูงสุด 500,000 บาท รวมถึงเปิดตัวสินเชื่อใหม่ล่าสุดเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เสริมสภาพคล่อง-รีไฟแนนซ์-ขยายธุรกิจ-เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย สินเชื่อ “ออมสิน SMEs Recharge” และ สินเชื่อ “ออมสินเต็มแม็กซ์” อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2.99% ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 ปี พร้อมรับเทรนด์พลังงานสะอาดกับ สินเชื่อ GSB Solar for Life สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทางเลือก
สินเชื่อ “ออมสิน SMEs Recharge” ให้กู้แก่ผู้ประกอบการทั้งลูกค้าเดิมและขอกู้ใหม่ เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องหรือรีไฟแนนซ์ลดภาระดอกเบี้ย วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท/ราย และ สินเชื่อ “ออมสินเต็มแม็กซ์” ให้ผู้ประกอบการได้ขยายธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดสำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs รายละไม่เกิน 100 ล้านบาท และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่รายละไม่เกิน 150 ล้านบาท เปิดตัวครั้งแรกในงาน Money Expo 2026 ผู้ที่สนใจสามารถขอข้อมูลหรือติดต่อยื่นกู้ได้ที่บูธธนาคารออมสิน ด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ “ออมสินออมรัก” เปิดตัวครั้งแรกในงานนี้เช่นกัน เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เปิดบัญชีให้บุตรโดยกำเนิด ที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ รับดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี โดยไม่ต้องเสียภาษี และเพิ่มสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่บุตรเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี โดยเมื่อฝากเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท บุตรมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้งสูงสุด 1,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ส่วนพ่อแม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตในรอบระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี จะได้รับความคุ้มครอง 2 เท่าของจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชี ส่วนผู้ที่ต้องการลงทุนในพลังงานทางเลือก เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อ GSB Solar for Life เพื่อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก เริ่มต้น 3.50% ต่อปี แบบไม่มีหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย (กรณีเงินดาวน์ 20%) และแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5 ปีแรก เท่ากับ 3.25% ต่อปี (กรณีเงินดาวน์ 20%) และ 3.50% ต่อปี (กรณีเงินดาวน์ 10%) ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยมีอายุงานหรือดำเนินกิจการมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เด่นอื่น ๆ ที่มอบสิทธิพิเศษและของสมนาคุณมากมายเฉพาะในงาน สำหรับลูกค้าสลากออมสินพิเศษฉลอง 113 ปี แคมเปญแห่งปีที่ธนาคารออมสินใจป้ำเพิ่มจำนวนรางวัลและเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม 113 ล้านบาท และสินเชื่อเคหะ Refinance ดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปี เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้เยี่ยมชมบูธธนาคารออมสิน ยังจะได้ร่วมสนุกพร้อมเรียนรู้เรื่องการเงินในพื้นที่จัดแสดงต่าง ๆ เช่น Interactive Games (ออมตังค์ for All Lives) หรือท่องโลกเสมือนจริงบนแพลตฟอร์มออมมูนิตี้ : Aomunity และการทดลองวางแผนการออมด้วยตนเองบนแพลตฟอร์ม Coach AOM รวมถึงผู้ใจบุญสามารถร่วมสนับสนุนภารกิจธนาคารเพื่อสังคม เพื่อทุกชีวิต ไปกับกิจกรรม “ออมสิน ออมบุญ” เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและโรงพยาบาล เป็นต้น โดยงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 26 Money Expo 2026 Bangkok ภายใต้แนวคิด “AI WEALTH CREATION การใช้เอไอสร้างความมั่งคั่ง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี