NERโกยรายได้รวมทะลุ7.2พันล้านบาท-อุตฯยางฟื้นตัว

"นอร์ทอีส รับเบอร์ " เปิดผลงานไตรมาสแรกมีรายได้รวม 7,242.05 ล้านบาท กำไรสุทธิ 254.37 ล้านบาท ฟากบิ๊กบอสระบุแนวโน้มไตรมาส 2 สดใส หลังทิศทางอุตสาหกรรมยางเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่อง และความต้องการใช้ยางธรรมชาติปรับตัวดีขึ้น เดินหน้ากลยุทธ์ขยายตลาด ควบคู่การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความผันผวนราคาวัตถุดิบ และรักษาความสามารถทำกำไรไว้ พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตแตะ32,000 ล้านบาท
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,242.05 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 254.37 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายรวม 7,207.73 ล้านบาท จากปริมาณขายรวม 123,552 ตัน แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 5,097.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 70.72% ของยอดขายรวม และรายได้จากการขายต่างประเทศ 2,110.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 29.28% สะท้อนฐานลูกค้าในประเทศที่แข็งแกร่ง และความต้องการใช้ยางธรรมชาติจากภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีคำสั่งซื้อล่วงหน้า (Order Book) รองรับการผลิตยาวไปจนถึงช่วงไตรมาส 3 ของปี 2569 ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจ
ด้านผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 1/2569 เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Mark-to-Market) ซึ่งเป็นการบันทึกตามหลักบัญชีและภาษีเท่านั้น โดยยังไม่เกิดผลขาดทุนจริงทางกระแสเงินสด และไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานหลักของบริษัท
สำหรับไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจยางธรรมชาติเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น จากความต้องการใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมยานยนต์ ยางล้อ และชิ้นส่วนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการผลิตและการบริโภคในหลายประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ มั่นใจว่าทิศทางธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีจะทยอยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้รายได้รวมในปี 2569 เพิ่มขึ้นแตะระดับ 32,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับแรงสนับสนุนจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและภาระภาษี ควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว