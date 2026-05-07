STELLAปรับโครงสร้างการเงิน หนุนฐานะแกร่งหวังเทิร์นอะราวด์

"สเตลล่า เอ็กซ์"เร่งเครื่องเทิร์นอะราวด์เต็มพิกัด เดินหน้าเคลียร์หนี้-ปรับโครงสร้างการเงิน หนุนฐานะการเงินแกร่ง ฟากผู้บริหาร “ณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ” ระบุลุยขับเคลื่อนการเติบโต 3 ธุรกิจหลัก อสังหาฯ สุขภาพ พลังงาน เน้น พัฒนาโรงแรมสร้างรายได้ประจำระยะยาว ปักหมุดผลงานปี 69 ฟื้นชัดเจน ผลักดันอนาคตเติบโตยั่งยืน
นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STELLA เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ เดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และโรงแรม, ธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ และธุรกิจพลังงาน โดยให้น้ำหนักหลักกับ 2 กลุ่มแรก พร้อมปรับพอร์ตจากเดิมที่เน้นพัฒนาโครงการบ้าน ไปสู่การสร้างรายได้จากธุรกิจโรงแรมมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ประจำ (Recurring Income) ที่มีศักยภาพสร้างกำไรในระยะยาว
โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเปิดโครงการใหม่ “Nova Westgate” ในย่านเวสต์เกต มูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท ภายในไตรมาส 2/2569 พร้อมกลยุทธ์ “หมุนเร็ว” เพื่อสร้างกระแสเงินสดและลดภาระดอกเบี้ย ขณะเดียวกันเตรียมขายที่ดินแปลงใหญ่ที่ไม่ใช่ Core Asset เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ และเสริมสภาพคล่อง
ขณะที่ธุรกิจโรงแรม จะเป็นหัวใจหลักในการเติบโตในระยะถัดไป โดยเฉพาะโครงการในพื้นที่เขาใหญ่ มีแลนด์แบงก์กว่า 400-500 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีโรงแรมดำเนินการแล้ว 2 แห่ง และยังมีศักยภาพพัฒนาเพิ่มอีกจำนวนมาก บริษัทฯ มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพโรงแรมในช่วง 1-2 ปีนี้ ก่อนต่อยอดด้วยการพัฒนาโรงแรมใหม่ และมีแผนยกระดับแบรนด์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในระยะยาว
บริษัทฯ มีแผนลงทุนต่อยอดธุรกิจโรงแรมอย่างจริงจัง โดยเตรียมศึกษาการพัฒนาโรงแรมใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่เขาใหญ่ พร้อมยกระดับมาตรฐานโรงแรมเดิมสู่ระดับ 4-5 ดาว และวางแผนนำเชนโรงแรมใหม่เข้ามาบริหารในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพรายได้และสร้าง Value บนแลนด์แบงก์ที่มีอยู่จำนวนมาก ซึ่งมองว่าเป็นสินทรัพย์สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว
ในส่วนธุรกิจสุขภาพ บริษัทฯ เร่งฟื้นฟูโรงพยาบาลพระราม 2 และต่อยอดสู่ธุรกิจ Wellness และ Longevity โดยมีการดึงผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากโรงพยาบาลชั้นนำเข้ามาบริหาร พร้อมตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมองว่าเทรนด์สุขภาพยังเติบโตต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจโรงแรมและอสังหาฯ เพื่อสร้าง Ecosystem ด้านคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร
การเทิร์นอะราวด์ในปี 2569 จะเน้นการปรับโครงสร้างทางการเงินเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าลดหนี้ ผ่านการขายสินทรัพย์และรีไฟแนนซ์หนี้ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน พร้อมปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมมากขึ้น ส่งผลให้ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยคาดว่าปีนี้จะเห็นการพลิกฟื้น และมีโอกาสกลับมามีกำไรได้ตามแผน
อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการบริหารสภาพคล่องคือการออกหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด ให้ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี อายุหุ้นกู้ราว 1.5 ปี พร้อมมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงกว่ามูลหนี้ประมาณ 1.5 เท่า และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ (default) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ปรับโครงสร้างหนี้ จากเดิมที่มีต้นทุนดอกเบี้ยสูง ให้ลดลงและยืดระยะเวลาให้เหมาะสม เพื่อเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนและสนับสนุนแผนฟื้นตัวในระยะยาว
“นักลงทุนจะเริ่มเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของ STELLA ชัดเจนขึ้นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ทั้งในมิติของโครงสร้างหนี้ที่ดีขึ้น ธุรกิจที่มีทิศทางชัดเจน และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยยืนยันว่าบริษัทฯ สามารถ เทิร์นอะราวด์ได้แน่นอน แม้ความเร็วจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเงิน แต่ทิศทางการฟื้นตัวถือว่าชัดเจนแล้วในปัจจุบัน” นายณัฐพศิน กล่าว