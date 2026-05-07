คนซื้อ‘คอนโด’โฟกัสใกล้รถไฟฟ้า-แหล่งงาน’ เหตุน้ำมันแพง เผย‘ออริจิ้น เพลย์ บางขุนนนท์’ยอดโอนฯพุ่ง

ผู้บริหาร ออริจิ้น เวอร์ติเคิล มองผู้บริโภคเริ่มมองหาคอนโดฯใกล้รถไฟฟ้า ใกล้แหล่งงาน หรือเช่าห้องชุดในกรุงเทพฯ จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เผยช่วงเม.ย.ยอดเยี่ยมชมโครงการดีขึ้น ลูกค้าไม่ลังเล ต่างจากช่วงเกิดสงครามอ่าว เผยความสำเร็จยอดขายโครงการ “ออริจิ้น เพลย์ บางขุนนนท์ ทริปเปิ้ล สเตชั่น” กวาดไปกว่า 90% ยอดโอนรวมตั้งแต่ต้นปีพุ่ง 70% จ่อ Grand Opening 23 – 24 พ.ค. นี้ ในราคาเริ่ม 3.59 ล้านบาท
นายอภิสิทธิ์ สุนทรชูเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ORIGIN VERTICAL ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยถึงแนวโน้มราคาน้ำมันที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นว่า หากพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้น ก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้า ใกล้แหล่งที่ทำงาน ส่งผลให้ตลาดเช่าเติบโตสูงกว่าช่วงที่เกิดโควิด-19
ในส่วนของภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียม พบว่าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ตลาดยังทรงๆตัว ยิ่งในช่วงที่เกิดสงครามอ่าว เกิดวิกฤตเรื่องราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าเกิดความลังเล เพราะไม่มั่นใจในการใช้ชีวิต แต่เป็นที่น่าสังเกตช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลูกค้าเริ่มกลับมาเยี่ยมชมโครงการคอนโดมิเนียมของออริจิ้นฯในจำนวนที่มากขึ้น เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 10-20 คน
“ ถามว่าตอนนี้ห่วงอะไร คือ ต้องมาดูนโยบายภาครัฐจะมีทิศทางอย่างไรบ้าง เรื่องสงครามที่เกิดขึ้นจะจบแบบไหน ในส่วนของตลาดสินเชื่อในประเทศ ก็มีส่วนสำคัญ ต้องดูที่ธนาคาร เพราะเป็นด่านสุดท้ายที่ลูกค้าที่จองซื้อไปแล้ว จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้หรือไม่ เนื่องจากภาพใหญ่เกี่ยวกับตัวเลขปฏิเสธสินเชื่อในระบบอยู่ระดับสูง”
นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงการลงทุนโครงการใหม่ในปี 2569 ว่า ยังไม่มีแผนที่จะเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ แต่จะเป็นการบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผน เพื่อดำเนินการส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า อย่างเช่น โครงการ ออริจิ้น เพลย์ บางขุนนนท์ ทริปเปิ้ล สเตชั่น (Origin Play Bangkhunnon Triple Station) ก่อสร้างแล้วเสร็จ มียอดขายไป 90% มีลูกค้ามาเร่งโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้วถึง 70% ของยอดขาย ที่มีมูลค่าโครงการ 1,745 ล้านบาท ผู้ซื้อหลักจะเป็นกลุ่มคนไทยในสัดส่วน 80% ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการ มีธุรกิจในย่านนี้ รวมถึงผู้ซื้อจะอยู่ในกลุ่ม Gen X
และยังได้รับความสนใจจากนักลงทุน ที่เข้ามาซื้อห้องชุดเพื่อรองรับตลาดเช่าที่เติบโตได้ดี โดยส่วนของโครงการราคาค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับขนาดของห้องและชั้น มีตั้งแต่ 12,000-25,000 บาทต่อเดือน
ซึ่งทำเล “บางขุนนนท์” เป็นหนึ่งในย่านที่โดดเด่นของฝั่งธนฯ ตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการอยู่บนทำเลติดรถไฟฟ้า 3 สาย คือ MRT สายสีน้ำเงินที่เปิดบริการแล้ว, สายสีส้ม(ฝั่งตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ที่กำลังก่อสร้างปัจจุบันมีความคืบหน้าโดยรวม 26.72% (ณ.สิ้น มีนาคม 2569) คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วง กรกฎาคม 2573 และ สายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมก่อสร้าง ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการครบ ‘สถานีบางขุนนนท์’ จะเป็นชุมทางสำคัญของรถไฟฟ้าฝั่งธนฯ ใกล้แลนด์มาร์กและสถานที่สำคัญของย่านฝั่งธนฯ ทั้ง Central ปิ่นเกล้า และ รพ.ศิริราช รวมถึงใกล้สถานศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ที่น่าสนใจ ราคาที่ดินในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า MRT และ ถนนบางขุนนนท์ที่อยู่นอกเขตในข้อบัญญัติฯ ปัจจุบันมีราคาซื้อขายอยู่ในช่วงตั้งแต่ 100,000 – 150,000 บาทต่อตร.ว. ถ้าอยู่ในซอยจะต่ำกว่า 100,000 บาทต่อตร.ว. ซึ่งถ้าพิจารณาจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พื้นที่ตามแนวถนนบางขุนนนท์มีความน่าสนใจ มีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว เพราะไม่ติดเรื่องการจำกัดความสูง คาดเฉลี่ยต่อปีราคาที่ดินเติบโต 8-10%
“ทั้งโลเคชั่น การเดินทางที่ง่าย และการออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ออริจิ้น เพลย์ บางขุนนนท์ ทริปเปิ้ล สเตชั่น เป็นโครงการที่ทำให้ชีวิตในเมืองสนุกขึ้น ทำให้ได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งในแง่การอยู่อาศัยและการลงทุน” นายอภิสิทธิ์ กล่าว พร้อมมองว่าโครงการตั้งอยู่บน ทำเลยุทธ์ศาสตร์ “ใกล้รถไฟฟ้า” ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เป็นอีกหนึ่ง Key Success ที่ทำให้คอนโดของออริจิ้น สามารถครองใจคนเมืองทุกเพศทุกวัย และคอนโดแบรนด์ “Origin Play” เป็นแบรนด์เรือธงในการบุกตลาดของ Origin Group ด้วยเช่นกัน
