สหรัฐฯ ยึดเว็บ BG Wealth Sharing แชร์ลูกโซ่คริปโต เสียหายกว่า 150 ล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เข้ายึดโดเมนเว็บไซต์กลุ่มลงทุนคริปโต BG Wealth Sharing หลังพบหลักฐานว่าปฏิบัติการแชร์ลูกโซ่ที่ดูดเงินนักลงทุนรายย่อยไปกว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักสืบออนเชนชื่อดัง แซคเอ็กซ์บีที ร่วมมือกับ Tether, Binance, OKX และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ อายัดเงินได้กว่า 41 ล้านดอลลาร์ จากความพยายามฟอกเงินคริปโตมูลค่ากว่า 92 ล้านดอลลาร์ภายในสัปดาห์เดียว ก่อนที่เว็บไซต์จะถูกปิดตัวลงพร้อมประกาศยึดโดยรัฐบาลกลาง ขณะที่เหยื่อหลายรายยังคงปฏิเสธความจริงว่าตนถูกหลอกลวง
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ สั่งอายัดสินทรัพย์คริปโตกว่า 41 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มลงทุน BG Wealth Sharing ซึ่งถูกสงสัยว่าเป็นแชร์ลูกโซ่คริปโตมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 150 ล้านดอลลาร์ โดยเว็บไซต์ของกลุ่มดังกล่าวถูกยึดในเวลาต่อมาไม่กี่วันหลังจากที่ผู้ดูแลทำการ "ถอนเงินออก" ปิดตัวหนีพร้อมเงินของนักลงทุน
แซคเอ็กซ์บีที นักสืบออนเชนชื่อดัง เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า "ผู้กระทำผิดกฎหมาย" ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าวพยายามฟอกเงินคริปโตมูลค่ากว่า 92 ล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ตนเองได้นำความร่วมมือกับ Tether, Binance, OKX และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ จนสามารถอายัดเงินได้กว่า 41 ล้านดอลลาร์
แซคเอ็กซ์บีทียังประเมินว่า BG Wealth Sharing น่าจะสร้างความเสียหายให้เหยื่อเกิน 150 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินมาตั้งแต่ปี 2568 และมีการบันทึกการถอนเงินจากกระดานเทรดของเหยื่อนับพันราย
"แม้การหลอกลวงลงทุนสัญชาติจีนเหล่านี้จะเห็นได้ชัดสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่พวกเขาตั้งใจเลือกเป้าหมายเป็นนักลงทุนรายย่อยที่ขาดประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย" แซคเอ็กซ์บีทีระบุ พร้อมเสริมว่า "เมื่ออ่านโพสต์ของเหยื่อ หลายคนยังดูเหมือนปฏิเสธไม่ยอมรับว่าตนถูกโกง"
ด้านสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) รายงานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า เหยื่อชาวอเมริกันสูญเสียเงินไปกว่า 21,000 ล้านดอลลาร์จากอาชญากรรมทางไซเบอร์ในปีที่แล้ว โดยการหลอกลวงลงทุนคริปโตครองสัดส่วนความเสียหายขนาดใหญ่ของตัวเลขดังกล่าว
ขณะที่โดเมนเว็บไซต์ BG Wealth Sharing ถูกยึดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมระหว่าง Operation Level Up และ Scam Center Strike Force ซึ่งณ วันพุธที่ผ่านมา หน้าเว็บไซต์แสดงเพียงประกาศยึดทรัพย์อย่างเป็นทางการ
ก่อนหน้านี้ หน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งได้ออกคำเตือนตั้งแต่ปี 2568 ว่า BG Wealth Sharing เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ธนาคารกลางซามัวออกแถลงการณ์ระบุชัดว่าเป็นการหลอกลวงลงทุนและแนะนำนักลงทุนให้หลีกเลี่ยงบริษัทนี้
อย่างไรก็ตาม BG Wealth Sharing ตามข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล อ้างว่าให้คำแนะนำด้านการเทรดคริปโต โฆษณาอย่างหนักบนโซเชียลมีเดีย และเสนอ "โอกาสทำกำไรรายวัน" พร้อมค่าคอมมิชชันจากการแนะนำสมาชิก โบนัสตามลำดับขั้น และผลตอบแทนรายวันในอัตรา 1.3% ถึง 2.6% ซึ่งล้วนเป็นสัญญาณเตือนคลาสสิกของแชร์ลูกโซ่
กลฉ้อฉลครั้งสุดท้ายก่อนปิดฉาก
ก่อนที่ BG Wealth Sharing จะออฟไลน์ สตีเฟน เบียร์ด ในนามซีอีโอ ปรากฏตัวในวิดีโอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แจ้งผู้ใช้งานว่า DSJ Exchange ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในเครือกำลังอยู่บนเส้นทางสู่การเสนอขายหุ้นสาธารณะครั้งแรก (IPO) และอ้างว่าจำเป็นต้องเก็บ "ภาษี" 12% จากยอดเงินในบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแล
ภายในวันอาทิตย์ผู้ใช้งานเริ่มออกมาเตือนบนโซเชียลมีเดียว่าทั้งหมดนี้คือการ "ถอนเงินออก" ที่กำลังดำเนินอยู่ และในวันจันทร์ กรมสถาบันการเงินแห่งรัฐวอชิงตันออกคำเตือนในทำนองเดียวกัน
ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลแห่งนี้ระบุว่าได้รับการร้องเรียนจากนักลงทุนจำนวนมาก และเตือนอย่างชัดเจนว่าปฏิบัติการดังกล่าวน่าจะเป็นการหลอกลวง พร้อมย้ำว่า "บริษัทที่กำหนดให้นักลงทุนต้องฝากเงินเพิ่มเติมจากภายนอกเพื่อถอนเงินลงทุนของตนออกมา มีความเป็นไปได้สูงมากที่กำลังดำเนินการหลอกลวงแบบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า"