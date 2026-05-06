PSH เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 2-3 ปี-เรทสูงสุด 3.75%-เปิดจองซื้อวันที่ 8 และ 11–12 พ.ค. นี้

รายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)(KBANK)แจ้งว่า บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH) ประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายสำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีประกัน (ค้ำประกันโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด) โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปหลังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในรากฐานธุรกิจ
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับผู้ลงทุน
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน คือ ความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินของ PSH โดยบริษัทมีภาระหนี้สินอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น สะท้อนถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีวินัยและรอบคอบ ส่งผลให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสูง สามารถรองรับความผันผวนของตลาดได้ดี และยังคงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้อย่างสม่ำเสมอ โดยหุ้นกู้ PSH ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “ลบ” (Investment Grade) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้อแก่ประชาชนทั่วไปในวันที่ 8 และ 11–12 พฤษภาคม 2569 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
โดยภายหลังการประกาศอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยที่มองหาทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวน และต้องการกระจายพอร์ตสู่ตราสารหนี้คุณภาพในระยะกลาง ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้ ทั้งนี้นักลงทุนยังสามารถจองซื้อได้ในช่วงวันเปิดจองซื้อตามกำหนดดังกล่าว