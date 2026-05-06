ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.12-แข็งค่าสวนทางราคาน้ำมัน-ติดตามข้อสรุปการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(6พ.ค.69)เงินบาทแข็งค่าผ่านแนว 32.20 มาปิดตลาดที่ระดับประมาณ 32.12 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้น 1.9% เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.72 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทและสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชียแข็งค่าขึ้น สวนทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ร่วงลงอย่างมาก ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงเทขาย หลังมีรายงานข่าวอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทำเนียบขาวของสหรัฐฯ ว่า สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังที่จะเข้าใกล้การบรรลุร่างบันทึกความเข้าใจ 1 หน้ากระดาษเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลาง (แม้ยังต้องรอการตอบกลับจากฝั่งอิหร่านก่อน)
นอกจากนี้ การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก และแรงซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติก็เป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินบาทด้วยเช่นกัน (สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 131 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่งซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 2,610 ล้านบาท ตามลำดับ)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.00-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ข้อสรุปของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ