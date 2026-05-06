ออมสินพร้อมเสิร์ฟ! สินเชื่อบ้านหลังแรก ผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรก ล้านละ 2,500 บาท/เดือน สมัครเลยที่ออมสินทุกสาขา วันนี้ - 30 ก.ย. 69

มีบ้านหลังแรกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป! ผ่อนต่ำแค่ล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน กับ สินเชื่อบ้านหลังแรก จากธนาคารออมสิน สมัครเลยที่ https://to.gsb.or.th/vCMYo
- ดอกเบี้ยคงที่ เริ่มต้น 1.99% ต่อปี (4 เดือนแรก)
- ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.99% ต่อปี
- ผ่อนต่ำเริ่มต้น ปีแรก ล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน
- สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 69 – 30 ก.ย. 69 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 30 ต.ค. 69
หมายเหตุ
- ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.045% (ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.276% - 4.758% คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
- โปรโมชันสินเชื่อบ้านหลังแรก เฉพาะกรณีซื้อที่อยู่อาศัย / ปลูกสร้าง โดยสัญญาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต้องเป็นสัญญาที่ 1 ของผู้กู้
- เงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อเคหะแบบผ่อนต่ำ ปีที่ 1 ล้านละ 2,500 บาท/เดือน ปีที่ 2 ล้านละ 3,500 บาท/เดือน ปีที่ 3 ล้านละ 4,500 บาท/เดือน ปีที่ 4 – 5 เท่ากับ 7,100 บาท/เดือน หลังจากนั้น 7,400 บาท/เดือน ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 534,886 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ
- การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- *สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 5,000 บาท ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ไปก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จ
- กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบัน 3.00% ของยอดเงินต้นคงเหลือ)
- หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
- เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด