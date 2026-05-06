หุ้นปิดพุ่ง 26.81 จุดเทรดคึกคัก DELTA นำกลุ่มชิ้นส่วน-รับเหมา-นิคมเด้งขึ้น โบรกขยับเป้า 1,555 จุด

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,516.91 จุด เพิ่มขึ้น 26.81 จุด (+1.80%) มูลค่าซื้อขาย 82,023.35 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,517.94 จุด และจุดต่ำสุด 1,494.23 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 322 หลักทรัพย์ ลดลง 170 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 172 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้รีบาวด์ค่อนข้างดีจากแรงซื้อกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA HANA KCE รับโมเมมตัมจากหุ้น Hyperscale ทิศทางเดียวกับหุ้นโลก รวมถึงแรงซื้อกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและนิคมอุตสาหกรรม
ดัชนี SET ขึ้นมายืนแกร่งเหนือ 1,500 จุด จึงปรับเป้าหมายดัชนีเดือนพ.ค.ไปที่ 1,555 จุด จากเดิม 1,520 จุด แนะนำหุ้นแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 2/69 ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รับเหมาก่อสร้าง และนิคมอุตสาหกรรม ตามต่อด้วยกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ได้แก่ โรงไฟฟ้า กลุ่มการเงิน แต่รองบไตรมาส 1/69 ออกก่อน แนะนำ MTC TIDLOR GPSC
แนวโน้มพรุ่งนี้ ให้แนวรับที่ 1,500 จุด แนวต้าน 1,525 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 7,017.61 ล้านบาท ปิดที่ 323.00 บาท เพิ่มขึ้น 13.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 4,741.93 ล้านบาท ปิดที่ 60.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,638.08 ล้านบาท ปิดที่ 35.50 บาท ลดลง 1.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,585.17 ล้านบาท ปิดที่ 32.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,533.58 ล้านบาท ปิดที่ 348.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท