ก.ล.ต. ลุยล้างบางมิจฉาชีพ! ชูแคมเปญใหญ่ "ปลุกภูมิคุ้มกันนักลงทุนสู้ภัยการเงินยุคดิจิทัลใน" Money Expo 2569

สมรภูมิการลงทุนยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การเอาตัวรอดจากกลโกงที่แยบยลขึ้นทุกวัน ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศเดินเครื่องรุกฆาตขบวนการหลอกลงทุน งัดแคมเปญใหญ่ ภารกิจพิชิตมิจฉาชีพ (The Mission Against Investment Scams) บุกงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2569 มุ่งสร้างเกราะป้องกันและติดอาวุธทางปัญญาให้ประชาชนรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมมิจฉาชีพ พร้อมกางแผนที่ขุมทรัพย์ความรู้และช่องทางแจ้งเบาะแสแบบครบวงจร ดีเดย์ 7 ถึง 10 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สภาวการณ์ของตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโต ในปัจจุบันเต็มไปด้วยโอกาสที่หอมหวานและกับดักที่ซ่อนเร้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. จึงไม่อาจตั้งรับเพียงลำพัง ได้ประกาศเปิดเวทีสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินครั้งใหญ่ภายในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2569 ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การจัดทัพบุกมหกรรมการเงินในครั้งนี้ ก.ล.ต. ได้วางยุทธศาสตร์การจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 3 โซนหลักที่ครอบคลุมทุกมิติของโลกการลงทุนอย่างเฉียบคม ได้แก่
โซนที่หนึ่ง ถอดรหัสการลงทุนและแหล่งระดมทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล โซนนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่โลกของการสร้างความมั่งคั่ง โดยมุ่งเน้นการชำแหละข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงแก่นแท้ของลักษณะและระดับความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานอย่าง กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และตราสารหนี้ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตที่มุ่งเน้นความยั่งยืน เช่น กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI fund) หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) และหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)
นอกจากนี้ ยังมีการตีแผ่ขอบเขตอำนาจการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. อย่างโปร่งใส พร้อมทั้งเปิดพื้นที่นำเสนอขุมทรัพย์ช่องทางการระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อาทิ ระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนวงกว้าง (SME-PO) และการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด (SME-PP)
โซนที่สอง สร้างเกราะกำบังปกป้องตนเองจากการหลอกลงทุน ถือเป็นไฮไลต์สำคัญของแคมเปญนี้ โดย ก.ล.ต. จะเปิดโปงกลยุทธ์และพฤติการณ์ของขบวนการมิจฉาชีพที่มักแอบอ้างสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาเป็นเหยื่อล่อ เพื่อติดอาวุธทางความคิดให้ประชาชนสามารถอ่านเกมขาด รู้เท่าทันภัยคุกคาม และไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางการเงินที่สร้างความเสียหายระดับชาติ
โซนที่สาม จุดศูนย์กลางช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และติดต่อสอบถาม ในโซนนี้ ผู้เยี่ยมชมจะได้รับการชี้แนะถึงช่องทางฉุกเฉินในการรับมือกับความไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะสายด่วนแจ้งหลอกลงทุน ก.ล.ต. โทร 1207 กด 22 ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด่านหน้าในการคอยรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อซักถามครอบคลุมทุกมิติในตลาดทุน
ทางด้านนายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก ก.ล.ต. ได้เน้นย้ำถึงความพิเศษของงานในครั้งนี้ว่า ก.ล.ต. ยังได้เตรียมกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบไฟร์ไซด์แชต (Fireside chat) ที่เน้นบรรยากาศเป็นกันเองแต่แฝงด้วยความรู้ที่เข้มข้น โดยดึงตัวผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในแวดวงตลาดทุน สินทรัพย์ดิจิทัล และการระดมทุน มาร่วมชำแหละ 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ การเริ่มต้นลงทุนอย่างไรให้ตอบโจทย์ตนเอง การคว้าโอกาสและรับมือความเสี่ยงในการลงทุนยุคดิจิทัล การเจาะลึกคราวด์ฟันดิงในฐานะทางเลือกของธุรกิจขนาดเล็ก และกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรให้รอดพ้นเงื้อมมือมิจฉาชีพ
ขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่เข้าร่วมชมงานแบบสด ๆ ที่บูธ ก.ล.ต. และร่วมสนุกกับกิจกรรมท้าทายความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การลงทุนและการจับไต๋กลโกง จะได้รับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีแจกเฉพาะในงานนี้เท่านั้น ส่วนนักลงทุนที่พลาดโอกาสเข้าร่วมงาน สามารถเกาะติดสถานการณ์และรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน กลต.
ประชาชนสามารถยกระดับภูมิคุ้มกันทางการเงินของตัวเองได้ที่บูธ J6 อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2569