ACC...หุ้นตัวนี้มีลับลมคมใน / สุนันท์ ศรีจันทรา

การเพิ่มทุนนำหุ้นขายให้บุคคลในวงจำกัดของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC แม้ได้รับชำระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว แต่เกิดปัญหา ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทร้พย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งระงับการเพิ่มทุน เพราะหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นยังขาดข้อมูลสำคัญ และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ในการขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
คณะกรรมการ ACC มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 700 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 25 สตางค์ เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด 3 ราย ในราคาหุ้นละ 50 สตางค์ ประกอบด้วย บริษัท สกาย อะเวีย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เฮลิ เอเชีย เทรดดิ้ง จำกัดและ นายวิชัย วนวิทย์ โดยแหล่งเงินทุนของ 2 บริษัทแรกเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มผู้ลงทนและมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะชองบุคคลที่กระทำการร่วมกัน โดยนาง วี ลี เลียน ถือหุ้นใหญ่ในทางตรง บริษัท สกาย อะเวีย เทรดดิ้ง 80% ของทุนจดทะเบียนและโดยทางอ้อมใน บริษัท เฮลิ เอเชีย เทรดดิ้ง 15% ของทุนจดทะเบียน
และหลังการเพิ่มทุน กล่มบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จะเข้าถือหุ้นใหญ่สุดใน ACC สัดส่วน 23.25 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้นยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุนที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ และประโยชน์ที่ ACC จะได้รับจากการขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลในวงจำกัดทั้ง 3 ราย
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ACC ได้ชี้แจงถึงการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 700,000,000 หุ้น โดยระบุว่า ได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นจำนวน 650,000,000 หุ้น คิดเป็น เงินจำนวนทั้งสิ้น 325 ล้านบาท แต่บริษัท ฯ อยู่ระหว่างการชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อก.ล.ต. จึงยังไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ ซึ่งหากมีความคืบหน้าประการใดจะดำเนินการเผยแพร่ข่าวให้ทราบโดยทันที
ACC เป็นหุ้นเก็งกำไรร้อนแรงในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท คอมพาสส์ อิสต์ อินตัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ CEI เจ้าของฉายาหุ้นพัดลม เมื่อปลายปี 2558 โดยปี 2559 มีผู้ส่งข้อมูลการทุจริต ขอให้กล่าวโทษดำเนินคดี นายชาญศิริ ซื่อตรง กรรมการบริษัทและ น.ส.อรัญญา เกียรติไชยากร ซึ่งอยู่กินกันฐานสามีภรรยา โดยไม่ได้จดทะเบียน เนื่องจากร่วมกันทุจริต ทำให้บริษัทเสียหาย โดยการทำสัญญาพัฒนาและซื้อขายที่ดินของ น.ส.อรัญญา และวางมัดจำเป็นเงินรวม 168 ล้านบาท แต่เมื่อมีการยกเลิกสัญญา กลับไม่ยอมชำระค่ามัดจำคืน แต่ก.ล.ต.ไม่ดำเนินการกล่าวโทษแต่อย่างใด
ปี 2561 ACC ประกาศเพิ่มทุน 600 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 60 สตางค์ ปรากฏว่า มีผู้ใช้สิทธิจองซื้อ 145 ล้านหุ้น หรือไม่ถึง 25% ของหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่แทบทั้งหมดสละสิทธิการจองซื้อ ปล่อยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเติมเงินเพิ่ม และเสียหายหรือขาดทุนจากการศื้อหุ้นเพิ่มทุน
ผลประกอบการ ACC ย่ำแย่ต่อเนื่อง โดยปี 2566 ขาดทุนสุทธิ 71.47 ล้านบาท ปี 2567 จาดทุนสุทธิ 85.24 ล้านบาท และปี 2568 ขาดทุนสุทธิ 340.22 ล้านบาท ส่วนราคาหุ้นเคลื่อนไหวระดับ 30-40 สตางค์มายาวนาน
การเพิ่มทุนนำหุ้นเสนอขายบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีการจองซื้อและชำระค่าหุ้นมาแล้ว 650 ล้านหุ้นหรือ 325 ล้านบาท โดยภาพรวมถือว่าส่งผลดีต่อบริษัท ฯ เพราะนอกจากสามารถเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อขายบนกระดานแล้ว ยังทำให้มีบริษัท ฯ มีเงินทุนก้อนใหม่เข้ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจได้
เพียงแต่หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลการเพิ่มทุนและนำหุ้นเสนอขายบุคคลในวงจำกัด 3 รายยังไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. โดยเฉพาะข้อมูลของบุคคลเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่มีความเกี่ยวโยงกัน และประโยชน์ที่ ACC จะได้รับจากการกลุ้มบุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ACC มีจำนวนทั้งสิ้น 4,526 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ น่าจะติดหุ้นมายาวนานหลายปี หรือติดหุ้นในช่วงที่มีการลากราคาหุ้นขึ้นมาล่อแมลงเม่าให้แห่เข้าไปเก็งกำไร เพราะปัจจุบัน นักลงทุนหลีกเลี่ยงหรือไม่ให้ความสนใจหุ้นตัวนี้ เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจด้านปัจจัยพื้นฐาน
การถูกสั่งระงับการเพิ่มทุน ทั้งที่ ACC รับชำระเนค่าหุ้นเพิ่มทุนอยู่ในมือแล้ว ถือเป็นมาตรการกำกับบริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกรรมอันต้องสงสัยของ ก.ล.ต.ที่เข้มข้นมาก และเป็นความเข็มข้นที่นักลงทุนต้องการเห็น ซึ่งควรบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งที่มีธุรกรรมผิดหลักเกณฑ์หรือมีธุรกรรมที่อาจสร้างความเสียหายให้ผู้ถือหุ้นมานานแล้ว
ACC เจอไม้แข็งของ ก.ล.ต.นำร่อง ฐานเพิ่มทุนโดยมีปมอันต้องสงสัย ซึ่งบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีธุรกรรมที่เข้าข่ายไม่โปร่งใส ส่อแววไซฟ่อน ผ่องถ่ายเงิน โกงผู้ถือหุ้น ควรใช้มาตรการเด็ดขาด สั่งระงับธุรกรรมทันที
อย่างน้อยจะช่วยหยุดยั้งการสร้างความเสียหายกับผู้ถือหุ้นไว้ชั่วคราว เช่นเดียวกับการระงับยับยั้งการเพิ่มทุนของ ACC