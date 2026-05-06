ก.ล.ต. ชูแคมเปญ "ภารกิจพิชิตมิจฉาชีพ" ดึงประชาชนร่วมรู้ทันการหลอกลงทุน ในงาน MONEY EXPO 2026

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอเชิญชวนเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. ในงาน Money Expo 2026 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "ภารกิจพิชิตมิจฉาชีพ The Mission Againt Investment Scams" ที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงการลงทุน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแสและการขอรับคำปรึกษาในกรณีสงสัยว่าอาจถูกหลอกลงทุน
สำหรับการจัดบูธนิทรรศการ ก.ล.ต. จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โซน ได้แก่
1) การลงทุนและแหล่งระดมทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เช่น กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตราสารหนี้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เช่น SRI fund หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) และหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตการกำกับดูแลของสำนักงาน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) อีกด้วย เช่น Crowdfunding SME-PO และ SME-PP
2) การปกป้องตนเองจากการหลอกลงทุน เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบการหลอกลวงชวนให้ลงทุน กลโกงที่แอบอ้างสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เพื่อให้รู้เท่าทันภัยหลอกลงทุน
3) ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ผู้เยี่ยมชมจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแส เช่น สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน ก.ล.ต. โทร 1207 กด 22 ในกรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมหรือการกระทำผิดอื่น ๆ ในตลาดทุน หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปในตลาดทุน
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า "อีกหนึ่งกิจกรรมพลาดไม่ได้ คือ การสัมมนาในบรรยากาศสบาย ๆ เป็นกันเอง ในรูปแบบ fireside chat พร้อมร่วมรับฟังข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจกับแขกรับเชิญผู้มีประสบการณ์ในแวดวงตลาดทุน สินทรัพย์ดิจิทัล และการระดมทุน ใน 4 หัวข้อ คือ 1) เริ่มต้นลงทุนยังไงให้เหมาะกับตัวเอง? 2) ลงทุนยุคดิจิทัล โอกาสและความเสี่ยง 3) คราวด์ฟันดิง ทางเลือกสำหรับธุรกิจตัวเล็กและผู้ลงทุน และ 4) ลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัยมิจ