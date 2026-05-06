หุ้นปิดเช้าพุ่ง 17.95 จุดยืนเหนือ 1,500 ขานรับข่าวดีสหรัฐฯ-อิหร่านจ่อเจรจาสันติภาพ DELTA นำบวก

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,508.05 จุด เพิ่มขึ้น 17.95 จุด (+1.20%) มูลค่าซื้อขายราว 43,170 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นมาเหรือ 1,500 จุด โดยทำจุดสูงสุด 1,513.75 จุด และจุดต่ำสุด 1,494.23 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับขึ้นมายืนเหนือ 1,500 จุด เป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชีย และตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ โดยปัจจัยหนุนหลักมาจากการประธานาธิบดีสหรัฐมีการสั่งระงับปฏิบัติการ Freedom Project รวมทั้งสหรัฐและอิหร่านมีท่าทีเดินหน้าเจรจาสันติภาพ ทำให้ตลาดคลายกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกลาง หนุน Sentiment ตลาดหุ้นทั่วโลก
ตลาดบ้านเรารับแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ นำโดยะ DELTA รับปัจจัยหนุนจากหุ้นเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ และ AI ของสหรัฐรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสแรกออกมาดี ประกอบกับ หุ้นในกลุ่มที่ถูกกดดันจากราคาน้ำมันแพงเช้านี้ปรับตัวขึ้นมาหลังราคาน้ำมันตลาดโลกย่อตัวลง เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มท่องเที่ยว เป็นต้น
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดเคลื่อนไหวแดนบวกต่อ โดยให้แนวต้าน 1,515 จุด แนวรับ 1,490 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,373.22 ล้านบาท ปิดที่ 319.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,795.46 ล้านบาท ปิดที่ 35.75 บาท ลดลง 0.75 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,290.28 ล้านบาท ปิดที่ 59.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,970.92 ล้านบาท ปิดที่ 343.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,783.03 ล้านบาท ปิดที่ 195.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท