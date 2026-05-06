MASTECวางรายได้ปี69ทะลุ 1.3 พันลบ.

"แมสเทค ลิ้งค์ " เดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจระยะ 3 ปี (2569–2571) ภายใต้โครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วางเป้ารายได้แตะ 2,270 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 158 ล้านบาท ภายในปี 2571 พร้อมเร่งยกระดับองค์กรสู่ Energy Solution Provider ควบคู่การสร้างธุรกิจใหม่ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็น New S-Curve เริ่มสตาร์ทปี 2569 ตั้งเป้ารายได้ 1,338 ล้านบาท กำไร 93 ล้านบาท
นายดุษฎี มีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTEC เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ช่วงปี 2569–2571 ที่ 1,338 ล้านบาท 1,800 ล้านบาท และ 2,270 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 93 ล้านบาท 138 ล้านบาท และ 158 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจหลัก (Core Business) ได้แก่ ระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย ซึ่งยังเป็นฐานรายได้สำคัญ พร้อมกันนี้ บริษัทเร่งต่อยอดธุรกิจใหม่ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลและการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG
สำหรับกลยุทธ์การเติบโตแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 เสริมศักยภาพธุรกิจหลัก เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมและภาครัฐ ผ่านกลยุทธ์ Cross-sell และ Up-sell
ระยะที่ 2 ขยายสู่ธุรกิจพลังงานและบริการ เพื่อสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ในระยะยาวพร้อมขยายเครือข่ายพันธมิตร รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงตลาดใหม่
ระยะที่ 3 ต่อยอดสู่ Energy Solution Provider เต็มรูปแบบ ผ่านการพัฒนาแบรนด์ของตนเอง (Own Brand) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับแนวโน้มปี 2569 บริษัทคาดรายได้ตามแผน JUMP+ ที่ 1,338 ล้านบาท โดยมีงานในมือ (Backlog) ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 ประมาณ 500 ล้านบาท รองรับการรับรู้รายได้ต่อเนื่อง พร้อมได้รับผลบวกจากการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศ และเทรนด์การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเติบโตของโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งที่ผ่านมาการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) จำนวนมากที่ได้รับการอนุมัติจาก BOI จากการย้ายฐานการลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีและผู้ให้บริการดิจิทัลรายใหญ่เข้ามาในอาเซียน ทำให้มีโอกาสในผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล รวมทั้งงานนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีความตื่นตัวด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
"MASTEC ประเมินผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 เติบโตเป็นไปตามแผน และตั้งเป้ารายได้รวมทั้งปีราว 1,300 ล้านบาท ด้านกำไรมีทิศทางเชิงบวกจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมจะมีอัตรากำไรที่ดีขึ้น สนับสนุนความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวส่งผลต่อเป้าหมาย 3 ปี จากแผน JUMP+ ที่ในปี 2571 วางเป้าหมายกำไรสุทธิที่ 158 ล้านบาท" นายดุษฎีกล่าว