TECHLEAD NPN รีแบรนด์สู่ “TECHLEAD NEXT” มุ่งสู่ Digital Innovation Hub สร้าง Tech Ecosystem เพื่อการเติบโตระยะยาว

บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ TL ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยการปรับชื่อเป็น บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (TECHLEAD NEXT) อย่างเป็นทางการ เพื่อสะท้อนทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีเต็มรูปแบบพร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

การเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปรับภาพลักษณ์องค์กร แต่เป็นการสะท้อนการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์จากธุรกิจเดิม สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยบริษัทมองเห็นโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล และตั้งเป้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืน


นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ภายใต้ TECHLEAD NEXT บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็น Digital Innovation Hub ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับทุกภาคส่วน โดยเรามุ่งสร้าง Tech Ecosystem ที่สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกช่วงเวลา ผ่านการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และดีขึ้นจริง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตในระยะยาว”

บริษัทได้วางโครงสร้างธุรกิจหลัก 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ธุรกิจการเงินดิจิทัล (Fintech), แพลตฟอร์มตลาดดิจิทัล (Marketplace), ธุรกิจสื่อและการตลาดดิจิทัล (Tech Media Solutions) และธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) โดยมีบริษัทในเครือที่สำคัญ ได้แก่ PayGenix ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่ม, NestiFly แพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัล, Inventech Systems ผู้ให้บริการ Digital Infrastructure สำหรับโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร โดยเฉพาะระบบการประชุมผู้ถือหุ้น (e-AGM และ e-EGM) และ MarDEE Digital ที่เสริมศักยภาพด้านการสื่อสารและการตลาด

โครงสร้างดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถสร้างทั้งรายได้หลักและรายได้ประจำ ควบคู่กับ การต่อยอดบริการระหว่างกัน และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา Technology Ecosystem ที่เชื่อมโยงบริการทางธุรกิจแบบครบวงจร

ในด้านกลยุทธ์ระยะยาว บริษัทได้กำหนดแผนการเติบโตระยะ 3 ปี (2568–2570) โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานธุรกิจ การสร้างโมเมนตัมการเติบโต และการขยายธุรกิจผ่านการลงทุนและการต่อยอดเทคโนโลยี เพื่อเร่งการเติบโตในระยะต่อไป

นอกจากนี้ TECHLEAD NEXT ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าบริษัทผ่านการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

การเปลี่ยนชื่อเป็น TECHLEAD NEXT จึงสะท้อนถึงทิศทางใหม่ขององค์กรในการก้าวสู่การเป็นผู้เล่นสำคัญในระบบนิเวศเทคโนโลยีของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสังคมโดยรวม
