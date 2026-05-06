SCAPจับมือ6พันธมิตรค่ายมือถือรุกธุรกิจLocked Phone

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยครบวงจร ประกอบด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเช่าซื้อ ดำเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์การเติบโตระยะยาว เดินหน้าขยายธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสและเสริมความแข็งแกร่ง โดยผนึกความร่วมมือกับ 6 พันธมิตรค่ายมือถือใหญ่ ได้แก่ Realme, Huwei, Honor, Infinix, Nubia, และ Tecno ขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Locked Phoneครอบคลุมร้านค้าพันธมิตรกว่า 7,000 ร้านค้าทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้าก้าวสู่ผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Locked Phone ภายใน 2 ปีจากนี้
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ SCAP กล่าวว่า เพื่อขยายการเข้าถึงบริการสินเชื่อเช่าซื้อสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการเดิมให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายและมีความจำเป็นต่อผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ดังนั้นจึงได้ซุ่มศึกษาธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Locked Phone เพื่อดู Full Product Life Cycle เป็นเวลานานกว่า 18 เดือน เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทั้งหมดในทุกๆ มิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติของความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯได้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว พร้อมลงทุนพัฒนาระบบ และ Workflow เพื่อรองรับการให้บริการและการแข่งขันในธุรกิจนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าการรุกตลาดสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Locked Phone จะช่วยเพิ่มมูลค่าหนี้คงค้างให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น
“บริษัทฯ ได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการนี้มานานกว่า 18 เดือนที่ผ่านมาและมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินหน้ารุกธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Locked Phone โดยเรายังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”
SCAP เชื่อมั่นว่าแผนการขยายธุรกิจนี้จะเป็น New S Curve ที่แข็งแรงและจะช่วยต่อยอดธุรกิจสินเชื่อรายย่อยของบริษัทฯให้เติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่งในระยะยาว ภายใต้การดำเนินงานที่รอบคอบตามนโยบายหลักของ SAWAD โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพจากบริการและฐานรากเดิมที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และเสริมแหล่งรายได้ระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้าที่สนใจซื้อโทรศัพท์มือถือผ่อนชำระสามารถติดต่อสาขาศรีสวัสดิ์กว่า 6,000 สาขาทั่วประเทศ หรือร้านค้าพันธมิตรทั่วประเทศกว่า 7,000 ร้านค้า นอกจากนี้ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศที่สนใจเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ สามารถติดต่อ SCAP ได้ที่ 02 6915600 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ระหว่างเวลา 8:30 ถึง 20:00 น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันอาทิตย์ หรือ www.srisawadcapital.co.th