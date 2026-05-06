หุ้นฟื้นรับแรงเก็งงบ-ตอ.กลางผ่อนคลายหลัง"ทรัมป์"สั่งเบรก Project Freedom

นักวิเคราะห์ฯ คาดแนวโน้มดัชนีเช้านี้ฟื้นตัวรับบรรยากาศลงทุนหุ้นโลกตอบรับงบ บจ.สหรัฐ-บจ.ไทยออกมาดีกว่าคาด ทำให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามา ขณะที่สถานการณ์ตะวันออกลางเริ่มผ่อนคลายหลังสหรัฐระบุข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้ แม้ก่อนหน้านี้สหรัฐเปิดปฏิบัติการ Project Freedom ในช่องแคบฮอร์มุซ แต่ล่าสุดสั่งระงับแล้ว ให้แนวรับ 1,480 จุด แนวต้าน 1,510 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะฟื้นตัวได้จากบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกดีขึ้น หลังจากผลประกอบการบริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐออกมาดีกว่าคาด ส่งให้ Sentiment บวก อีกทั้งบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทยที่ทยอยประกาศงบไตรมาส 1/69 ก็ออกมาดีกว่าคาดด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะหุ้นใหญ่ ทำให้เชื่อว่าตลาดจะมีแรงเก็งกำไรผลประกอบการเข้ามา
ด้านสถานการณ์ตะวันออกกลาง นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งระงับปฏิบัติการ Project Freedom ทำให้ตลาดคาดหวังการเจรจาสันติภาพ ซึ่งตรงกับ รมว.ต่างประเทศของอิหร่าน ระบุว่าอยู่ระหว่างเจรจากับสหรัฐ โดยทำเนียบขาวระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงมีผลบังคับใช้ ทำให้ตลาดผ่อนคลายความกังวลลง
