Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 32.43-ผันผวนในกรอบ กว้าง-ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(6พ.ค.69)ที่ระดับ 32.43 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นมาก”จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.30-32.60 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) พลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับการทยอยอ่อนค่าลงบ้างของเงินดอลลาร์ ที่มาพร้อมกับการปรับตัวลดลงต่อเนื่องของราคาน้ำมันดิบ และจังหวะการรีบาวด์ขึ้นของราคาทองคำ (XAUUSD) หลังผู้เล่นในตลาดคลายกังวลต่อแนวโน้มสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เสี่ยงทวีความร้อนแรงในช่วงนี้
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชน โดย ADP ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน ที่อาจช่วยสะท้อนภาพของยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Nonfarm Payrolls) ในวันศุกร์นี้ได้ พร้อมกันนั้น ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตาม รายงานยอดสต็อกน้ำมันโดย EIA ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ WTI ได้บ้าง นอกเหนือจากปัจจัยสถานการณ์ในตะวันออกกลาง รวมถึงรอติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง โดยเฉพาะแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงรอบที่ 2 ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน พร้อมทั้งรอลุ้น รายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียน
สำหรับ แนวโน้มของค่าเงินบาท (USDTHB) เราคงมุมมองเดิมว่า เงินบาทยังคงเสี่ยงเผชิญ Two-way risk ในช่วงระยะสั้น ขึ้นกับ พัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนอยู่สูง ทำให้เงินบาทอาจผันผวนในกรอบ Sideways ที่กว้างได้
แม้ว่า โมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทได้อ่อนกำลังลงบ้าง แต่เราคงประเมินว่า เงินบาทยังมีความเสี่ยงอ่อนค่าลงได้ ท่ามกลางแรงกดดันจากโฟลว์ธุรกรรมจ่ายเงินปันผลให้กับบรรดานักลงทุนต่างชาติ ขณะเดียวกัน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่สูง และพร้อมจะกลับมากดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ หากสถานการณ์ทวีความร้อนแรงมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนผ่านการปรับเพิ่มความคาดหวังต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของบรรดาธนาคารกลางหลัก ทั้งนี้ เรายอมรับว่า การอ่อนค่าของเงินบาทอาจเป็นไปอย่างจำกัดได้ โดยโซนแนวต้านของเงินบาทยังคงอยู่ในช่วง 32.75-32.85 บาทต่อดอลลาร์ และมีโซนแนวต้านสำคัญในช่วง 33.00 บาทต่อดอลลาร์