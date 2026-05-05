“10x Research” วิเคราะห์บิทคอยน์ขาขึ้น สถาบันยังซื้อแน่น ลุ้นข่าวใหญ่กองทุนสำรองจากสหรัฐ

มาร์คุส ธีเลน ผู้ก่อตั้ง 10x Research วิเคราะห์บิทคอยน์ยังเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 7 วันและ 30 วัน พร้อมส่งสัญญาณโดมินานซ์เหนือ 60% เป็นภาพขาขึ้นที่มีนัยสำคัญ ขณะที่แรงซื้อสถาบันและคลังองค์กรขนาดใหญ่ยังหนาแน่น แม้จะเกิดแรงขายตามสูตร “ซื้อข่าวลือ ขายข่าวจริง” หลังงานประชุม Bitcoin 2026 รัฐบาลวอชิงตันส่งซิกกองทุนสำรองยุทธศาสตร์บิทคอยน์ ด้านอัลท์คอยน์กลุ่ม privacy และ RWA กำลังตั้งฐานท่ามกลางดัชนี Fear and Greed ขยับสู่สมดุลอีกครั้ง
มาร์คุส ธีเลน ผู้ก่อตั้งบริษัทวิจัยคริปโต 10x Research เปิดเผยบทวิเคราะห์ผ่านแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่า บิทคอยน์ยังคงซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 7 วันและ 30 วันได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ส่วนแบ่งตลาดหรือโดมินานซ์ของบิทคอยน์ยังพุ่งทะลุระดับ 60% ซึ่งธีเลนมองว่าเป็นสัญญาณกระทิงที่มีน้ำหนักทั้งในกรอบสั้นและกรอบกลางอย่างชัดเจน
รายงานชี้ว่า ในช่วงสัปดาห์ล่าสุดบิทคอยน์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1% โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญสองประการ ได้แก่ กระแสเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันที่ยังซื้อไม่หยุด และบริษัทขนาดใหญ่ที่ทยอยเพิ่มบิทคอยน์เข้าสู่คลังสำรองขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองแรงส่งนี้ช่วยประคองความเชื่อมั่นตลาดเอาไว้ได้ แม้จะมีปัจจัยลบเฉพาะหน้าแทรกเข้ามาเป็นระยะ
อย่างไรก็ตามจังหวะการพุ่งขึ้นของราคาเกิดควบคู่กับงานประชุม Bitcoin 2026 ณ ลาสเวกัส ซึ่งราคาบิทคอยน์ดีดตัวขึ้นไปแตะระดับ 79,500 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะถูกแรงขายทุบลงมาตามแพตเทิร์น “buy the rumor, sell the news” แบบที่ตลาดคุ้นเคย และเข้าสู่ช่วงพักฐานระยะสั้นหลังจบอีเวนต์ทันที
นอกจากนี้ธีเลนยังขยายความเพิ่มเติมว่า ที่ปรึกษาระดับสูงในทำเนียบขาวเริ่มส่งสัญญาณถึงการประกาศนโยบาย “ทุนสำรองยุทธศาสตร์แห่งชาติ” ที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์ภายในเร็ววันนี้ การสื่อสารในลักษณะนี้ยิ่งเติมเชื้อไฟให้กับความคาดหวังเชิงบวกของตลาดในกรอบใหญ่ขึ้นไปอีก เพราะหากมีพันธะสัญญาในระดับรัฐบาลกลางอย่างเป็นรูปธรรม จะเท่ากับเปิดประตูสู่ดีมานด์ระลอกใหม่ที่ไม่ได้มาจากภาคเอกชนเพียงลำพัง
ภายใต้โดมินานซ์ของบิทคอยน์ที่สูงกว่า 60% ธีเลนวิเคราะห์ว่า “อัลท์คอยน์จำนวนน้อยกลุ่มหนึ่งกำลังตั้งฐานอย่างเงียบ ๆ โดยมีปัจจัยเร่งจริง (real catalysts) หนุนหลัง” โดยเขาเน้นไปที่เหรียญกลุ่ม Privacy Coin ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้น รวมถึงโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานของสินทรัพย์ในโลกจริง หรือ RWA (Real-World Asset) ที่เปลี่ยนตราสารการเงินดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นพันธบัตร หุ้น หรืออสังหาริมทรัพย์ ให้กลายเป็นโทเคนดิจิทัลบนเครือข่ายบล็อกเชน
จากการตีความของ 10x Research ในแง่กลยุทธ์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวแปลว่าเม็ดเงินอาจไหลเข้าสองเซกเตอร์นี้ทันทีที่ช่วงพักฐานของบิทคอยน์สิ้นสุดลง ธีเลนย้ำว่าโอกาสไม่ได้อยู่ที่พาดหัวข่าว แต่อยู่เบื้องหลังของกระแสข่าวต่างหาก
ในเชิงเทคนิค ตราบใดที่ราคาบิทคอยน์ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะกลาง แนวโน้มขาขึ้นระยะกระชั้นก็ยังไม่แตกหัก อย่างไรก็ตาม การพักฐานหลังจบงานประชุมคือภาพสะท้อนว่าเทรดเดอร์กำลังรอ “เหตุผลใหม่” ที่จะเข้าซื้อ ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเป็นแถลงการณ์เรื่องทุนสำรองยุทธศาสตร์จากวอชิงตัน
สำหรับอัลท์คอยน์ที่ธีเลนมองว่ากลุ่ม Privacy และโครงสร้างพื้นฐาน RWA จึงควรถูกจับตาอย่างละเอียด เพราะกระแสเงินทุนสถาบันจะไหลตามบทวิเคราะห์นี้หรือไม่
ข้อมูลล่าสุดจาก CoinGecko ระบุว่า บิทคอยน์ซื้อขายอยู่ที่ 78,379.50 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.3% ในรอบ 30 วัน โดย BTC ยังคงยืนในแดนบวกทั้งบนกราฟรายวันและรายสัปดาห์ ขณะที่ดัชนีความกลัวและความโลภ (Fear and Greed Index) ขยับกลับมาอยู่ในระดับสมดุลเป็นครั้งแรก หลังจากตลาดจมอยู่ในความเชื่อมั่นเชิงลบยาวนานหลายสัปดาห์