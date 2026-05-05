ก.ล.ต. ผนึกกำลัง LINE ประเทศไทย เปิดแนวรบ LINE TODAY ติดเกราะความรู้สกัดทุนสีเทาหลอกลงทุน

สมรภูมิตลาดทุนไทยถึงคราวต้องติดอาวุธทางปัญญาครั้งใหญ่ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศขยับหมากเชิงรุก ผนึกกำลังพันธมิตรแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ LINE ประเทศไทย เปิดแนวรบสกัดกั้นขบวนการมิจฉาชีพหลอกลงทุนที่กำลังระบาดหนัก งัดกลยุทธ์เจาะฐานผู้ใช้งานหลายสิบล้านคนผ่านช่องทาง LINE TODAY มุ่งปูพรมกระจายองค์ความรู้ด้านการลงทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเจาะลึกและเข้าถึงง่าย หวังสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่แข็งแกร่งตั้งแต่รากฐาน สะท้อนภาพการยกระดับทักษะความเข้าใจดิจิทัล เพื่อพลิกเกมต้านภัยไซเบอร์ที่กำลังกัดกินความมั่งคั่งของคนไทยอย่างยั่งยืน
วิกฤตการณ์หลอกลวงลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นในยุคปัจจุบัน ได้กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายหน่วยงานกำกับดูแล ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ไม่อาจตั้งรับเพียงลำพัง ได้เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ LINE ประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางการเงิน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการลงทุนเชิงรุก
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. และนายนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างสรรค์และเผยแพร่เนื้อหาผ่าน LINE TODAY เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ ยกระดับการป้องกันและการถูกหลอกลงทุน ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569
“ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับการป้องกันประชาชนจากภัยหลอกลงทุน อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่าน LINE TODAY จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและคลังความรู้ด้านการลงทุนได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้ลงทุนในยุคดิจิทัล” นางพรอนงค์ กล่าว
ด้านนายนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “LINE มุ่งมั่นในการยกระดับ Digital Literacy ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้คนต้องเผชิญกับข้อมูลจำนวนมหาศาลควบคู่ไปกับความเสี่ยงจากภัยหลอกลวงทางออนไลน์ การสร้าง ‘ความเข้าใจที่ถูกต้อง’ จึงมีความสำคัญไม่แพ้การเข้าถึงข้อมูล ความร่วมมือกับ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดบทบาทของ LINE ในฐานะแพลตฟอร์มที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานคนไทย ส่งต่อองค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่เชื่อถือได้ ผ่าน LINE TODAY และบริการอื่นๆ บน Ecosystem ของเรา เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอให้ประชาชนระมัดระวังเมื่อถูกชักชวนลงทุน หากมีข้อสงสัยว่าเป็นบุคคล ผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ “สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน” โทร 1207 กด 22 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนได้จากช่องทางโซเชียลมีเดียของ ก.ล.ต. โดยเฉพาะช่องทางใหม่บนแพลตฟอร์ม LINE TODAY “สำนักงาน ก.ล.ต.”เพื่อเสริมสร้างความรู้และป้องกันความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในการหลอกลวงลงทุน