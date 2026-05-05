ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.70-ยังมีทิศทางอ่อนค่าท่ามกลางสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(5พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้า (30 เม.ย.) ที่ระดับ 32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าเข้าใกล้ระดับ 32.80 ก่อนจะลดช่วงอ่อนค่ากลับมาได้บางส่วนในช่วงบ่ายหลังราคาทองคำในตลาดโลกทยอยฟื้นตัวขึ้น แต่การเคลื่อนไหวของเงินบาทในภาพรวมวันนี้ยังคงมีทิศทางอ่อนค่า สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ได้รับอานิสงส์จากแรงซื้อในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 2,475 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 1,466 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-32.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเม.ย. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และข้อมูล PMI ภาคบริการเดือนเม.ย. ของจีน ยูโรโซน และอังกฤษ