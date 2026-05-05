หุ้นปิดลบ 3.59 จุด ตลาดไร้ปัจจัยใหม่หนุน ตอ.กลางยังยืดเยื้อ-แรงขาย DELTA กดดัน

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,490.10 จุด ลดลง 3.59 จุด (-0.24%) มูลค่าซื้อขาย 73,115.21 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งตัวผันผวน โดยทำจุดสูงสุด 1,503.90 จุด และจุดต่ำสุด 1,482.17 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 234 หลักทรัพย์ ลดลง 235 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 191 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวผันผวน โดยที่ยังคงมีแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกลางที่ยังคงยืดเยื้อ ทำให้ยังคงเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้น แต่ก็เป็นแรงหนุนต่อหุ้นที่อิงราคาน้ำมันในตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้น
อย่างไรก็ตามยังมีแรงกดดันจากแรงขายหุ้น DELTA ออกมา หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมา แต่ตลาดยังคงมีความระมัดระวัง หากราคาหุ้นมีความร้อนแรงอาจจะมีผลต่อการติด Cash Balance อีกครั้ง และมีผลต่อการคิดคำนวณหุ้นใน SET50 ทำให้ตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายวันนี้ปรับตัวลง และเคลื่อนไหวในแดนลบ อีกทั้งยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่เข้ามาหนุนต่อตลาดหุ้นไทย
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ โดยที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางต่อเนื่อง โดยให้แนวต้าน 1,500 จุด แนวรับ 1,480 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 6,479.92 ล้านบาท ปิดที่ 310.00 บาท ลดลง 6.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 5,083.05 ล้านบาท ปิดที่ 36.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 5,059.79 ล้านบาท ปิดที่ 32.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,181.59 ล้านบาท ปิดที่ 193.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 4,061.62 ล้านบาท ปิดที่ 340.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง