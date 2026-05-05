กรุงศรีแจ้งเข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อยานยนต์ของบริษัทในเครือซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) และ ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ในเครือกรุงศรี บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (กรุงศรี ออโต้) ประกาศบรรลุข้อตกลงในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (Asset Purchase Agreement) เพื่อรับโอนพอร์ตสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์จาก บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด และ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)(CIMBT) ทั้งนี้ การเข้าซื้อครั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาซึ่งต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนก่อน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569 นี้
นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าซื้อครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค้าและเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรุงศรี ออโต้ ในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ในประเทศไทย และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีกรุ๊ปในการดำเนินกลยุทธ์โดยใช้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน”
“นอกเหนือจากการเติบโตของพอร์ต การเข้าซื้อในครั้งนี้จะทำให้กรุงศรีสามารถส่งมอบคุณค่าที่มากขึ้น โดยลูกค้าจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของกรุงศรีกรุ๊ปภายใต้กลยุทธ์หลัก ONE Krungsri Collaboration ซึ่งผสานพลังความร่วมมือภายในกรุงศรี รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ครอบคลุมด้านไลฟ์สไตล์และสินเชื่อยานยนต์แบบครบวงจรในที่เดียว กรุงศรีมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างไร้รอยต่อให้กับลูกค้าทุกคน” นายเคนอิจิ กล่าว